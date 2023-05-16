Названа предварительная дата открытия пляжей в Новосибирске

Городские пляжи в Новосибирске планируют открыть 1 июня. Сейчас их начали готовить к летнему сезону.
Об этом на аппаратном совещании 16 мая рассказал начальник управления мэрии Новосибирска по делам ГО и ЧС Александр Ерохин:
— Продолжаем работать по мониторингу паводковой обстановки. Вместе с департаментом культуры и другими организациями приступаем к подготовке пляжей. Задача — к 1 июня подготовить пляжи. По возможности, будет открыт сезон.
Сейчас власти набирают спасателей, которые будут работать на пляжах. Городские парки проверяют на соблюдение мер пожарной безопасности.
В этом году в Новосибирске не смогут открыть пляж «Наутилус», потому что сейчас рядом с ним строят четвертый мост. Также не получится отрыть пляж рядом с парком «Арена», потому что вода непригодна для купания.