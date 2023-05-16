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Названа предварительная дата открытия пляжей в Новосибирске

Ее озвучили в мэрии

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Точная дата открытия пляжей пока неизвестна

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Городские пляжи в Новосибирске планируют открыть 1 июня. Сейчас их начали готовить к летнему сезону.

Об этом на аппаратном совещании 16 мая рассказал начальник управления мэрии Новосибирска по делам ГО и ЧС Александр Ерохин:

— Продолжаем работать по мониторингу паводковой обстановки. Вместе с департаментом культуры и другими организациями приступаем к подготовке пляжей. Задача — к 1 июня подготовить пляжи. По возможности, будет открыт сезон.

Сейчас власти набирают спасателей, которые будут работать на пляжах. Городские парки проверяют на соблюдение мер пожарной безопасности.

В этом году в Новосибирске не смогут открыть пляж «Наутилус», потому что сейчас рядом с ним строят четвертый мост. Также не получится отрыть пляж рядом с парком «Арена», потому что вода непригодна для купания.

ПляжМэрия НовосибирскаОбское мореСпасатели
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