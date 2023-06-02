Будет жарко: топ-9 открытых бассейнов в Новосибирске, где уже можно купаться, — изучаем цены

Новосибирцев ждут аномально жаркие выходные — синоптики обещают до +37 градусов. Внезапное тепло продлится целую неделю, оттого наша подборка открытых бассейнов как нельзя кстати. Теплая голубая вода, шезлонги в ряд, коктейли с зонтиками и надувные фламинго — отдых почти как в Турции. Рассказываем, куда ехать за солнечными ваннами и сколько стоит позагорать у бассейна. Записывайте адреса и планируйте свои выходные.
1. Бассейн гостиницы «Борвиха»
На берегу Бердского залива в отеле «Борвиха» есть летний открытый бассейн. На территории вам предлагают чистую воду с подогревом до 29 градусов, удобные лежаки и бар с напитками. Бассейн больше для семейного отдыха с детьми, шумную компанию здесь не встретить, и в целом шуметь как-то неудобно — приличное место. Бассейн разделен на 5 дорожек и зону для свободного плавания, есть тумбы для ныряния, вода — 29 градусов. В расположенном рядом маленьком детском бассейне еще теплее — от 29 до 33 градусов. Есть раздевалки с душем, санузлами и шкафчиками для вещей.
Бердск, ул. Морская, 3, к. 1;
Время работы: с 08:30 до 21:00 (при хорошей погоде).
Стоимость: 540 рублей час — ребенок (с 3 до 9 лет), 720 рублей час — взрослый; за день — 1500 рублей с детьми, 2100 рублей — взрослый. В выходные — 840 рублей час; за день: 2500 рублей — взрослый, 660 рублей час и 2000 рублей — ребенок. Нахождение на территории.
2. «Сосновый бор» — парк-отель
Парк-отель находится в черте города. На территории есть отдельный детский бассейн с подогревом. А любители роскоши наверняка обрадуются нескольким уединенным VIP-зонам с балдахинами.
Новая Заря, 53а;
Время работы: с 09:00 до 19:30.
Стоимость: детский билет с 4 до 9 лет — 700 рублей в день, 350 рублей после 16:30. Взрослый билет — 1500 рублей в день, 750 рублей после 16:30. Детям до 3 лет и проживающим на территории отеля — бесплатно.
3. Бассейн «Румба»
Бассейн привлекателен своим удобным расположением в черте города. Добраться до Учительской можно без проблем и на общественном транспорте, и на такси за небольшую сумму. Бассейн с подогревом, работают две зоны — для взрослых (
Улица Учительская, 49 (парк «Сосновый бор»), остановка «Учительская»;
Время работы: с 09:00 до 20:00.
Стоимость: основной — 1800 рублей взрослый, дети с 6 до 10 лет — 900 рублей. Вечернее время с 17:00 до 20:00 в будни: взрослый — 700 рублей, детский 450 рублей. VIP-тариф — 2500 рублей без возрастных и временных ограничений. Действуют льготы.
4. Бассейн «Маяк»
Бассейн с отдельным выходом на пляж расположился на территории базы отдыха «Маяк». Удобные лежаки и кровати с балдахином для тех, кто желает спрятаться от толпы. Есть отдельный детский бассейн. В аренду можно взять огромного надувного фламинго или любого другого яркого персонажа для комфортного отдыха и красивых фотографий. На территории бассейна работает бар с закусками, коктейлями, мороженым, есть кальяны. Поскольку пляж «Маяк» принадлежит одноименному яхт-клубу, здесь можно покататься на лодке, катере и на яхте, взять в аренду сап.
Улица Лодочная, база «Маяк», 2-я, 1/1;
Время работы: с 10:00 до 20:00.
Стоимость: будние дни: взрослым — 900 рублей, детям — 600 рублей, выходные: взрослым — 1400 рублей, детям — 700 рублей, детям до 2 лет бесплатно.
5. Бассейн «Мира Термы»
Зона на территории соснового бора с видом на озеро. Работают три сектора, на которые распространяется основной тариф. Основная зона с бассейном для взрослых — «Луна», рядом кафе, кафетерий с мороженым, рыбный пилинг, эколавка, туалетные комнаты, комната матери и ребенка, кабинки для переодевания и три душевые. Для семейного отдыха советуем выбрать зону бассейна «Семейный», здесь расположена лестница на верхнюю террасу, где установлена инфракрасная кабина. Зона повышенной комфортности для взрослых гостей от 14 лет с удобными шезлонгами, столиками и зонтами. Гости, которые отдыхают в этой зоне, получают бутылочку чистой воды
Окружная, 33;
Время работы: с 09:00 до 23:00.
Стоимость: взрослый билет — 1200 рублей за 3 часа, 1800 рублей — полный день, детский с 7 до 13 лет — 950 рублей 3 часа, 1450 рублей — полный день. VIP-тариф в будни: 3 часа — 1700 рублей, выходные — 2050 рублей; будни полный день — 2300 рублей, выходные — 2650 рублей. При покупке билета на ребенка от 4 до 6 лет включительно отдельный шезлонг ребенку не предоставляется. Дети до 3 лет бесплатно.
6. Бассейн «Парус»
Открытый бассейн на территории одноименного отеля обещает начать работу с 1 июня. Принцип тот же, что и с «Борвихой», — гостем санатория быть необязательно, достаточно заплатить за место. Бассейн подразумевает тихий, спокойный семейный отдых. На территории вы можете заказать еду и напитки.
ДП «Кудряшовский», ул. Береговая, 56;
Время работы: с 10:00 до 20:00.
Стоимость: с понедельника по четверг взрослым и детям с 13 лет — 1700 рублей, дети с 3 до 12 лет — 800 рублей, дети до 2 лет бесплатно; с пятницы по воскресенье взрослым и детям с 13 лет — 2000 рублей, дети с 3 до 12 лет — 1000 рублей.
7. Парк-отель «Хвоя»
Открытый панорамный бассейн находится на берегу Бердского залива, который расположен на высоте над песчаным пляжем. У чаши бассейна необычная форма — по периметру парка, можно купаться вокруг расположенного в центре здания кафе. С одной стороны зона с большой площадкой для отдыха на шезлонгах, с другой — уютные зоны инфинити-бассейна, откуда можно полюбоваться на залив.
Речкуновская зона отдыха, 6, город Бердск,
Время: с 10:00 до 20:00.
Стоимость: будни, на день: взрослые — 1700 рублей, дети от 4 до 12 лет — 850 рублей. С 16:00 до 19:00 взрослые — 900 рублей, дети — 500 рублей. С пятницы по воскресенье: взрослые — 2000 рублей, дети — 1000 рублей. VIP-кабинки на крыше кафе — 1500 рублей на весь день, лежак с матрасом входят в стоимость. Для проживающих гостей «Хвои» бассейн включен в стоимость номеров.
8. Бассейн в «Чкаловских дачах»
Открытый бассейн на этой базе отдыха заработал только в прошлом году. По словам сотрудников экопарка, бассейн тут напрашивался, особенно для тех, кто останавливается на несколько дней. Впрочем, отдохнуть у бассейна могут не только постояльцы. Теплая вода с подогревом, зона с шезлонгами, бар, шикарный вид и тишина — место для тех, кто очень устал и желает отдохнуть. Около бассейна есть душ, туалет и раздевалка, а вот полотенца и тапочки нужно брать с собой, проката нет.
Микрорайон Дом отдыха Мочище, 4;
Время: с 10:00 до 20:00.
Стоимость: будни, полный день — 1100 рублей, дети — 500 рублей. С 16:30 до 19:00 взрослые — 500 рублей, 300 рублей — дети. С пятницы по воскресенье, полный день — 1400 рублей и 600 рублей дети. Вечерний билет — 800 рублей для взрослых и 400 рублей для детей.
9. Бассейн в «Мира Парке»
Открытый бассейн в «Мира парке» начнет работать 3 июня — в жаркий выходной день. Зона пляж открыта для всех посетителей и оплачивается отдельно на входе в локацию. На территории есть 4 бассейна: взрослый с температурой воды 26–28 градусов, 2 семейных с температурой 28–30 градусов и детский — температура воды в нем 30–32 градуса. В распоряжении гостей 170 шезлонгов, прогревочная с панорамным видом на озеро, детская зона, кафе, душ, туалет и кабинки для переодевания. Если вы вышли с пляжа, зайти по этому же билету второй раз нельзя.
Солнце, 2а, поселок Октябрьский;
Время: с 10:00 до 21:00.
Стоимость: 3 часа, будни, взрослый — 450 рублей, детский — 350 рублей. 3 часа, выходной день: взрослые — 550 рублей, дети — 450 рублей. Зона пляжа оплачивается отдельно от основного билета.
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