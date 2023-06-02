Будет жарко: топ-9 открытых бассейнов в Новосибирске, где уже можно купаться, — изучаем цены

Время работы: с 09:00 до 19:30.



Стоимость: детский билет с 4 до 9 лет — 700 рублей в день, 350 рублей после 16:30. Взрослый билет — 1500 рублей в день, 750 рублей после 16:30. Детям до 3 лет и проживающим на территории отеля — бесплатно.



3. Бассейн «Румба»