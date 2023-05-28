Новосибирцы на сапбордах устроили массовый заплыв по Оби в выходные: 10 по-летнему жарких фото

Последние выходные мая выдались по-настоящему теплыми, это оказалось на руку любителям sup-серфинга, которые приехали в Новосибирск со всей России разыграть Кубок Сибири. Корреспондент НГС Александр Ощепков отправился на побережье Оби у микрорайона Европейский берег для этих солнечных снимков.
Кубок Сибири по sup-серфингу — ежегодное межрегиональное соревнование, которое проводят в четвертый раз в последние выходные мая. В этом году, как и в прошлом, местом сбора стал микрорайон Европейский берег.
Сапсерфинг или сапбординг — разновидность серфинга, в котором спортсмен катит по воде на доске и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге.
Уже в первый день прибыло более сотни участников из 15 субъектов РФ: Краснодарский край, Кемеровская, Самарская, Челябинская и Екатеринбургская области, Сочи, Москва и сибирские регионы.
Призовые места разыгрываются в индивидуальных и командных зачетах.
— У нас три основных спортивных дисциплины серфинга: спринт, техническая гонка и марафон. Две фестивальные: перетягивание сапа и фристайл. Самая зрелищная и красивая дистанция — это техническая гонка, на которой сапрайдеры могут раскрыть все аспекты своего мастерства, — рассказал НГС президент Федерации sup-серфинга в Новосибирской области Евгений Попов.
Погода порадовала участников Кубка Сибири.
Самой тяжелой дисциплиной традиционно стал марафон.
Некоторые любители активного отдыха приехали с детьми.
Синоптики прогнозируют потепление на следующей неделе в Новосибирской области.