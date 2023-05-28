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Новосибирцы на сапбордах устроили массовый заплыв по Оби в выходные: 10 по-летнему жарких фото

На Кубок Сибири приехали любители сапов с Урала, столицы и Сочи

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На Кубке Сибири представлены три спортивные и две фестивальные дисциплины

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Последние выходные мая выдались по-настоящему теплыми, это оказалось на руку любителям sup-серфинга, которые приехали в Новосибирск со всей России разыграть Кубок Сибири. Корреспондент НГС Александр Ощепков отправился на побережье Оби у микрорайона Европейский берег для этих солнечных снимков.

Число участников примерно на треть больше, <a href="https://ngs.ru/text/entertainment/2022/05/28/71367461/" class="_" target="_blank">чем в 2022 году</a>

Число участников примерно на треть больше, чем в 2022 году

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Кубок Сибири по sup-серфингу — ежегодное межрегиональное соревнование, которое проводят в четвертый раз в последние выходные мая. В этом году, как и в прошлом, местом сбора стал микрорайон Европейский берег.

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Сапсерфинг или сапбординг — разновидность серфинга, в котором спортсмен катит по воде на доске и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге.

В этом году Кубок Сибири по сапсерфингу включили в Единый государственный календарь спортивных соревнований

В этом году Кубок Сибири по сапсерфингу включили в Единый государственный календарь спортивных соревнований

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Уже в первый день прибыло более сотни участников из 15 субъектов РФ: Краснодарский край, Кемеровская, Самарская, Челябинская и Екатеринбургская области, Сочи, Москва и сибирские регионы.

Кубок Сибири длится два дня

Кубок Сибири длится два дня

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Призовые места разыгрываются в индивидуальных и командных зачетах.

Спортсмены поддерживают друг друга

Спортсмены поддерживают друг друга

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— У нас три основных спортивных дисциплины серфинга: спринт, техническая гонка и марафон. Две фестивальные: перетягивание сапа и фристайл. Самая зрелищная и красивая дистанция — это техническая гонка, на которой сапрайдеры могут раскрыть все аспекты своего мастерства, — рассказал НГС президент Федерации sup-серфинга в Новосибирской области Евгений Попов.

На ногах получалось удержаться не всем

На ногах получалось удержаться не всем

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Погода порадовала участников Кубка Сибири.

Массовый старт — испытание на скорость

Массовый старт — испытание на скорость

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Самой тяжелой дисциплиной традиционно стал марафон.

Подготовка к очередному старту

Подготовка к очередному старту

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Некоторые любители активного отдыха приехали с детьми.

Порой совместное участие ценнее личной победы

Порой совместное участие ценнее личной победы

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Синоптики прогнозируют потепление на следующей неделе в Новосибирской области.

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