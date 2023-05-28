Жара на подходе: погноз погоды на следующую неделю - к выходным ждём потепление

Порядком устав, от прохладной погоды, новосибирцы надеются на долгожданное потепление. По данным агрегаторов, ждать осталось недолго: уже на следующей неделе в город придёт летняя жара.
"Яндекс. Погода" сообщает, что всю неделю будет обласно с прояснениями: в понедельник вообще может пойти дождь и температура воздуха днём едва ли поднимется выше 18 грудусов. Уже на следующий день будет теплее - около 23 градусов, дальше - больше: в среду 25 градусов, на выходных - плюс 30. Осадков кроме как в понедельник можно не ждать, ветер утихнет до 2-3 м/с.
Сервис Gismeteo более оптимистечен в своих прогнозах, но всего на пару градусов. По прогнозу агрегатора, в понедельник воздух прогреется до 19 градусов, а к выходным столбики термометров поднимутся до отметки +29.
Более явно сервис прогнозирует дождь в понедельник и засуху во все остальные дни. Также предполагается, что в начале недели еще возможны порывы ветра до 7-9 м/с, к выходным ситуация стабилизируется.
Зарубежный агреготор прогнозов Weather.com предсказал самую жаркую погоду из всех. В понедельник - стнадартно: дождь и прохлада, но зато в выходные - пекло. Серьезно потеплеет уже во вторник - до 24 градусов, а в субботу и воскресенье воздух прогреется до +32.
В целом по стране синоптики прогнозируют аномальную жару летом 2023 года. Толкьо два региона избегут выскоих температур.