Жара на подходе: погноз погоды на следующую неделю - к выходным ждём потепление

"Яндекс. Погода" сообщает, что всю неделю будет обласно с прояснениями: в понедельник вообще может пойти дождь и температура воздуха днём едва ли поднимется выше 18 грудусов. Уже на следующий день будет теплее - около 23 градусов, дальше - больше: в среду 25 градусов, на выходных - плюс 30. Осадков кроме как в понедельник можно не ждать, ветер утихнет до 2-3 м/с.