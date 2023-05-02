Пошла жара! Какая погода будет в России этим летом

До лета осталось всего ничего, и всем нам, конечно, хочется знать, каким оно будет. Во всяком случае, что касается погоды. Последнее время летний период был до безумия разным, в прошлом году на юге России разбушевались страшные потопы, а Сибирь охватили масштабные лесные пожары. Разбираемся, чего ждать от погоды этим летом.
Каким будет июнь
Согласно прогнозу на это лето, июнь будет жарким, но не для всех. Выше нормы среднемесячная температура поднимется в северных и восточных регионах Северо-Западного федерального округа, в северных и центральных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов, на большей части Якутии. А вот столкнуться с дождливым началом лета придется Оренбургской области, югу Уральского федерального округа, северо-востоку Якутии, Магаданской области, югу Чукотки и северу Камчатки. В этих регионах за июнь осадков выпадет больше нормы, как и на севере Южного федерального округа. Дефицит осадков предполагается на юге Сибирского федерального округа и на западе Якутии.
Каким будет июль
В июле температуру выше нормы обещают на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Уральского федерального округа, на севере Сибирского федерального округа и на западе и севере Якутии. Дождливый месяц, вероятнее всего, будет на Таймыре, на Крайнем Севере Якутии, на Камчатке, в Приморском крае, на юге Хабаровского края и Амурской области. А вот засушливая погода с дефицитом осадков будет в отдельных районах Алтайского края и Республики Алтай. По сравнению с прошлым годом осадков будет меньше на юго-западе Якутии, на большей части Забайкальского края; больше осадков — на Камчатке.
Каким будет август
Август будет теплым практически для всех россиян, средняя месячная температура поднимется выше нормы на юге и западе Центрального федерального округа, на западе Южного федерального округа, на северо-востоке Уральского федерального округа, на большей части Красноярского края и на северо-западе Якутии. Осадков выше нормы выпадет на юго-востоке Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа, на северо-востоке Якутии, в Магаданской области, на юге Чукотки, на юге Хабаровского края и Амурской области. Больше, по сравнению с прошлым годом, осадков будет на юго-востоке Приволжского федерального округа и на юге Уральского федерального округа. А вот с дефицитом осадков придется столкнуться сразу трем округам: Центральному федеральному, Южному федеральному, юго-востоку Сибирского федерального, а также Республике Бурятия. Потепление в августе по сравнению с прошлым годом метеорологи прогнозируют на большей части Красноярского края и Иркутской области.
Аномальная погода
Последнее время погода всё чаще склоняется к частым переменам. Климатолог Андрей Киселев говорит, что за последние 30 лет число опасных погодных аномалий увеличилось примерно в два раза, и их число продолжает расти.
— В среднем за весь период XXI века у нас в стране, по данным Росгидромета, происходит 371 опасное гидрометеорологическое явление в год, то есть каждый день примерно одно, — говорит Андрей Киселев. — По статистике, наибольшее число опасных гидрометеорологических явлений происходит летом. При повышении температуры все процессы происходят более интенсивно. Из физики нам известно, что энергия тела или системы при повышении температуры возрастает. Когда у нас появляется лишняя энергия, она требует выхода. Один из выходов — это учащение таких явлений.
Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».
Ранний прогноз погоды всегда носит вероятностный характер. По словам научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, температура в определенном регионе будет выше или ниже нормы с вероятностью около 60–70%. При этом если мы говорим о таких градациях, как «ниже нормы» или «выше нормы», то нужно, чтобы вероятность аномалии противоположного знака была не больше 15%. Еще 25% вероятностного прогноза отводятся на норму. Точный прогноз на долгое время нельзя построить, потому что атмосфера — неустойчивая структура и подвержена постоянным изменениям. На данный момент спрогнозировать погоду практически без погрешностей можно всего на неделю, в перспективе максимум на две.
— Описывать детали погоды в течение времени принципиально нельзя. Вот первая неделя месяца будет жаркая, а потом холодно или наоборот. Только средние характеристики. Июль будет жарким или холодным, или около нормы температура будет — такое возможно, — говорит Вильфанд.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
По словам Вильфанда, теоретическая предсказуемость погоды на завтра может достигать 98–99 процентов, а на месяц — только 70 процентов. Заранее известно, что в 30 процентах случаев будет ошибка, это неизбежно.