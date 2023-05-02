Пошла жара! Какая погода будет в России этим летом

Каким будет август

Август будет теплым практически для всех россиян, средняя месячная температура поднимется выше нормы на юге и западе Центрального федерального округа, на западе Южного федерального округа, на северо-востоке Уральского федерального округа, на большей части Красноярского края и на северо-западе Якутии. Осадков выше нормы выпадет на юго-востоке Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа, на северо-востоке Якутии, в Магаданской области, на юге Чукотки, на юге Хабаровского края и Амурской области. Больше, по сравнению с прошлым годом, осадков будет на юго-востоке Приволжского федерального округа и на юге Уральского федерального округа. А вот с дефицитом осадков придется столкнуться сразу трем округам: Центральному федеральному, Южному федеральному, юго-востоку Сибирского федерального, а также Республике Бурятия. Потепление в августе по сравнению с прошлым годом метеорологи прогнозируют на большей части Красноярского края и Иркутской области.