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Новосибирцы запрыгнули на сапы и устроили массовый заплыв в Оби: 7 по-настоящему летних снимков

В конце мая в городе провели Кубок Сибири по sup-серфингу

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Кубок Сибири продлится два дня

Кубок Сибири продлится два дня

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Жаркая майская погода окончательно расплавила Новосибирск и заставила поверить, что лето уже наступило, хотя до календарного лета еще как минимум три дня. Вот и sup-серферы решили не откладывать старт сезона и устроили в эту субботу, 28 мая, Кубок Сибири на набережной Европейского берега. Заплывы пройдут и завтра, ну а мы рассказываем и показываем, что происходило в первый день мероприятия.

— Кубок мы проводим раз в году. Участников было зарегистрировано порядка 70 человек, — рассказал НГС президент Федерации sup-серфинга в Новосибирской области Евгений Попов

— Кубок мы проводим раз в году. Участников было зарегистрировано порядка 70 человек, — рассказал НГС президент Федерации sup-серфинга в Новосибирской области Евгений Попов

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Отправиться в заплыв на модной доске решили и юные участники

Отправиться в заплыв на модной доске решили и юные участники

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По словам Евгения Попова, количество зрителей не считали, но погода располагала, поэтому понаблюдать за заплывами пришли многие

По словам Евгения Попова, количество зрителей не считали, но погода располагала, поэтому понаблюдать за заплывами пришли многие

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Сегодня прошел лишь первый день Кубка, а завтра, как говорит Евгений Попов, в 10 утра пройдет красочный массовый старт

Сегодня прошел лишь первый день Кубка, а завтра, как говорит Евгений Попов, в 10 утра пройдет красочный массовый старт

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Впрочем, поучаствовать в массовом старте можно было и сегодня. «Завтра будет просто другая дистанция», — объяснил он

Впрочем, поучаствовать в массовом старте можно было и сегодня. «Завтра будет просто другая дистанция», — объяснил он

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Эти выходные — реальная возможность захватить кусочек лета, уже в июне синоптики, увы, прогнозируют <a href="https://ngs.ru/text/spring/2022/05/27/71363807/" class="_" target="_blank">дожди</a>

Эти выходные — реальная возможность захватить кусочек лета, уже в июне синоптики, увы, прогнозируют дожди

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Два года назад журналист НГС тоже попробовала встать на доску — смотрите, что из этого вышло.

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