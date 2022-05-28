Новосибирцы запрыгнули на сапы и устроили массовый заплыв в Оби: 7 по-настоящему летних снимков

Жаркая майская погода окончательно расплавила Новосибирск и заставила поверить, что лето уже наступило, хотя до календарного лета еще как минимум три дня. Вот и sup-серферы решили не откладывать старт сезона и устроили в эту субботу, 28 мая, Кубок Сибири на набережной Европейского берега. Заплывы пройдут и завтра, ну а мы рассказываем и показываем, что происходило в первый день мероприятия.