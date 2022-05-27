Надвигаются грозы: после выходных в Новосибирске похолодает — новый прогноз от синоптиков

В Новосибирскую область приходят дожди и грозы, но пока только в западной части региона. Синоптики не обнадеживают — осадки в Новосибирске в ближайшие три дня не стоит ждать.



— По области вероятны грозовые дожди с 29 мая. В Новосибирске вероятность дождей очень небольшая. Ожидается без осадков, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — Осадки идут с запада. Циклон как таковой не очень активный, но к городу он подойдет не раньше 1 июня.