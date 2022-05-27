Надвигаются грозы: после выходных в Новосибирске похолодает — новый прогноз от синоптиков
Дожди пройдут на западе области
В Новосибирскую область приходят дожди и грозы, но пока только в западной части региона. Синоптики не обнадеживают — осадки в Новосибирске в ближайшие три дня не стоит ждать.
— По области вероятны грозовые дожди с 29 мая. В Новосибирске вероятность дождей очень небольшая. Ожидается без осадков, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — Осадки идут с запада. Циклон как таковой не очень активный, но к городу он подойдет не раньше 1 июня.
В Новосибирске 28 мая, в субботу, ветер ожидается юго-восточный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Ночью будет
29 мая, в воскресенье, ветер будет северо-западный, ночью 3–8 м/с, днем — 6–11 м/с. Ночью ожидается
В понедельник, 30 мая, ветер также северо-западный, ночью 4–9 м/с с порывами до 14 м/с, днем — 6–11 м/с до 16 м/с. Ночные температуры составят
В Новосибирской области 28 и 29 мая ночью будет
До начала лета осталось совсем немного. Пока синоптики не рассказали, чего ждать от погоды этим летом, но свои прогнозы составили популярные интернет-сервисы. НГС изучил их данные.