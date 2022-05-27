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Надвигаются грозы: после выходных в Новосибирске похолодает — новый прогноз от синоптиков

Дожди пройдут на западе области

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Циклон не активный, до города за три дня не успеет дойти

Циклон не активный, до города за три дня не успеет дойти

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В Новосибирскую область приходят дожди и грозы, но пока только в западной части региона. Синоптики не обнадеживают — осадки в Новосибирске в ближайшие три дня не стоит ждать.

— По области вероятны грозовые дожди с 29 мая. В Новосибирске вероятность дождей очень небольшая. Ожидается без осадков, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — Осадки идут с запада. Циклон как таковой не очень активный, но к городу он подойдет не раньше 1 июня.

В Новосибирске 28 мая, в субботу, ветер ожидается юго-восточный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Ночью будет +11... +14 градусов, днем — +24... +26 градусов.

29 мая, в воскресенье, ветер будет северо-западный, ночью 3–8 м/с, днем — 6–11 м/с. Ночью ожидается +11... +14 градусов, а днем — +21... +23 градусов.

В понедельник, 30 мая, ветер также северо-западный, ночью 4–9 м/с с порывами до 14 м/с, днем — 6–11 м/с до 16 м/с. Ночные температуры составят +11... +14 градусов, днем ожидается +22... +24 градусов.

В Новосибирской области 28 и 29 мая ночью будет +11... +16 градусов, местами +5... +10 градусов, 30 мая +10... +15 градусов, местами +4... +9 градусов. Днем в регионе ожидается 28 и 29 мая +22... +27 градусов. А 30 мая — +19... +24 градусов, по юго-востоку — до +29 градусов.

До начала лета осталось совсем немного. Пока синоптики не рассказали, чего ждать от погоды этим летом, но свои прогнозы составили популярные интернет-сервисы. НГС изучил их данные.

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