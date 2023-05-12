Просто космос. За городом открыл сезон необычный парк от создателя «Мира Терм» — с плоским фонтаном, пляжем и крутыми горками

В самые жаркие майские выходные недалеко от Новосибирска открыли новый сезон в «Мира Парке». Первый частный парк работает уже третий год — за это время в нем стало больше объектов, появились полноценный фуд-корт и фонтан. Журналисты НГС погуляли по парку и заглянули во все необычные локации.
«Мира Парк» открыли в 2021 году — это проект группы «Мира» бизнесмена Андрея Алексеева, владельца «Терм Мира» и девелопера «Деревни Мира», которая находится совсем недалеко от парка. Парк раскинулся на территории в 15,4 гектара на берегу запруды в поселке Октябрьский, за коттеджными поселками Рябиновый и Заречный на Северном объезде.
«Мира Парком» управляет одноименная компания, которая на 100% принадлежит Андрею Алексееву. За 2022 год она заработала 30,2 миллиона рублей — на 98% больше, чем годом ранее. При этом чистый убыток составил 4,6 миллиона рублей.
Доехать до парка удобнее всего на такси или автомобиле, возле него есть большая парковка — в день открытия она заполнилась почти полностью. К середине месяца руководство парка планирует также запустить трансфер с площади Калинина.
Вход в парк платный: в будни взрослым он обойдется в 750 рублей, детям от 3 до
Каждый день в парке проводят экскурсии и рассказывают о знаковых локациях. Начинать обзор лучше с
Для каждого элемента — своя активность. Например, в зоне воды можно самому создать воронку из воды, а в зоне времени — посмотреть, сколько часов мы посвящаем разным занятиям. Без активности осталась только зона огня — сейчас в «Мира Парке» ищут подходящую.
— Мы уже несколько вариантов перепробовали, — рассказала директор парка Анна Михеева. — Делали лестницу Иакова (интерактивный экспонат, который демонстрирует создание высоковольтной электрической дуги. — Прим. ред.), но это же на открытом воздухе и на солнце, было не видно. Сейчас мы в поиске, пытаемся что-то придумать, чтобы это было законно и безопасно.
Аллея выходит к амфитеатру в форме Солнечной системы — со сценой-Солнцем и планетами на трибунах. Зона вмещает около 100 человек и ежегодно становится площадкой для различных фестивалей — музыкальных, тематических и детских. На случай плохой погоды в парке есть также концертный шатер.
Ежегодно в парке появляются новые объекты. В прошлом году, например, установили скульптуру «Мать», которую привезли из московского Зарядья, в этом году на берегу искусственного пруда запустили музыкальный фонтан, возле которого можно отдохнуть в жару под навесом.
Чуть дальше к новому сезону сделали босоногую тропу, по которой можно и нужно ходить только босиком. Тропа состоит из чередующихся участков крупных круглых камней, щепы, плотно уложенных березовых веток и спилов дерева — отличный массаж.
Дом земли — одна из первых появившихся в парке локаций. С вершины холма можно осмотреть весь парк (видно даже домики «Деревни Мира»), а внутри у него спрятан квест-лабиринт. Он расположен по периметру холма и состоит из нескольких зон. Например, здесь есть абсолютно темная комната, выход из которой нужно найти на ощупь, коридоры с очень низкими потолками и шатающимися ступенями и зеркальный лабиринт с двигающимися стенками — найти из него выход поможет внимательность к деталям.
На гостя, не привыкшего к подобным квестам, дом земли производит сильное впечатление, но у него есть и противопоказания: например, клаустрофобия и панические атаки. Беременным женщинам пройти его тоже будет непросто.
Еще одна центральная локация парка — монумент «Истина» в центре Критского лабиринта, в котором невозможно заблудиться.
— Критский лабиринт устроен так, что ты то приближаешься, то отдаляешься от истины, — пояснила сотрудница «Мира Парка» Алина Емельянова символику локации.
Длина пути к «Истине» — больше километра, и проходить его рекомендуют в одиночку и молча. Сам монумент — светящийся стеклянный объект, вокруг которого расположилась большая скульптура: снаружи — охраняющий ценную «Истину» дракон, внутри — барельеф о двойственности любой личности, которую можно только принять.
Чуть дальше раскинулся сад камней, которые выложены в созвездия. Камни сюда привезли с Алтая и на месте отполировали до блеска — на одних можно сидеть и лежать, другие просто приятно трогать.
Рядом установили планетарий, в котором несколько раз в день показывают полнокупольные фильмы о космосе, Вселенной и природе. Большинство рассчитаны на детей от
Еще одна крытая локация — сферический дом звука. В его центре установлен инструмент, собранный из множества колоколов било. Инструмент автоматизирован и проигрывает заданные мелодии, написанные специально для него. Такое, подчеркнули в «Мира Парке», здесь реализовали впервые. Акустика сферического дома позволяет физически почувствовать звуковые волны — ощущения довольно необычные.
Ближе к запруде есть небольшая ферма с осликами, минипигами, пони, козами и кроликами. Их можно угостить овощами, и эта локация — одна из любимых у детей.
За фермой находится аллея мастеров — ряд аккуратных домиков-мастерских и дом творчества, где проводят мастер-классы: о них, как и о начале сеансов в планетарии, доме звука и о других активностях в течение дня напоминают по громкоговорителю.
— У нас есть событийный отдел, который занимается мастер-классами и заполнением программы, в выходные дни максимально насыщенная программа мероприятий, — рассказала Алина Емельянова. — В доме земли периодически проходят мастер-классы с гончарным кругом: приезжает мастер, который обучает ребятишек. Есть бесплатные мастер-классы, есть платные, если человек хочет индивидуальное занятие с мастером.
С аллеи мастеров можно выйти к фуд-корту. К открытию здесь работают уже несколько операторов, у каждого есть специальные приборы, которые сообщают гостю, что его заказ готов. Расположиться с едой можно в шатре или в любом месте парка. Можно также привезти еду с собой и устроить пикник, но в «Мира Парке» действует строгий запрет на мясо, алкоголь и курение.
Из недоступных пока локаций в парке — пляж, его откроют только в июне, когда станет достаточно тепло. Хотя зона расположена на берегу запруды, доступа к воде здесь нет — он даже перекрыт на всякий случай колючей проволокой. Как объяснили в «Мира Парке», запруда к территории парка не относится, а спасателей здесь нет, так что лучше не рисковать.
Вместо открытой воды здесь есть три подогреваемых бассейна для взрослых и один детский, а также банька с панорамным видом на запруду и березовые рощи. Вокруг бассейнов расставят шезлонги. Всего зона вмещает 172 человека. За каждым гостем закрепляется свой шезлонг. Но в общий билет парка пляж не входит: билет на него нужно оплачивать отдельно (450–560 рублей с человека), и доступна зона по нему только на три часа.
— Парк — это не пляж, пляж у нас все-таки — это дополнительная опция, — объяснила Алина Емельянова.
Какие объекты еще появятся в парке, пока неизвестно. В 2018 году его руководство, готовя проект, даже провело конкурс среди художников и скульпторов, но до реализации ни одна из идей, к сожалению, не дошла.
— После конкурса мы столкнулись с тем, что ребята, которые готовы придумывать идеи, не знают, как их реализовывать, — сказала Анна Михеева. — Поэтому мы еще соединяли тут творческих людей.
Пока «Мира Парк» — единственный частный парк в Новосибирске. Два года назад еще один предприниматель объявил о запуске строительства зоны отдыха на берегу Оби, но проект до сих пор не завершен.