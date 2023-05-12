Просто космос. За городом открыл сезон необычный парк от создателя «Мира Терм» — с плоским фонтаном, пляжем и крутыми горками

Для каждого элемента — своя активность. Например, в зоне воды можно самому создать воронку из воды, а в зоне времени — посмотреть, сколько часов мы посвящаем разным занятиям. Без активности осталась только зона огня — сейчас в «Мира Парке» ищут подходящую.



— Мы уже несколько вариантов перепробовали, — рассказала директор парка Анна Михеева. — Делали лестницу Иакова (интерактивный экспонат, который демонстрирует создание высоковольтной электрической дуги. — Прим. ред.), но это же на открытом воздухе и на солнце, было не видно. Сейчас мы в поиске, пытаемся что-то придумать, чтобы это было законно и безопасно.