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Где отдохнуть: обзор местФоторепортаж

Просто космос. За городом открыл сезон необычный парк от создателя «Мира Терм» — с плоским фонтаном, пляжем и крутыми горками

Журналисты НГС погуляли по «Мира Парку» и сами опробовали все необычные локации

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Огромный парк рассчитан на гостей всех возрастов: здесь будет интересно и детям, и взрослым

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В самые жаркие майские выходные недалеко от Новосибирска открыли новый сезон в «Мира Парке». Первый частный парк работает уже третий год — за это время в нем стало больше объектов, появились полноценный фуд-корт и фонтан. Журналисты НГС погуляли по парку и заглянули во все необычные локации.

«Мира Парк» открыли в 2021 году — это проект группы «Мира» бизнесмена Андрея Алексеева, владельца «Терм Мира» и девелопера «Деревни Мира», которая находится совсем недалеко от парка. Парк раскинулся на территории в 15,4 гектара на берегу запруды в поселке Октябрьский, за коттеджными поселками Рябиновый и Заречный на Северном объезде.

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Видео: «Мира Парк», Антон Дигаев

«Мира Парком» управляет одноименная компания, которая на 100% принадлежит Андрею Алексееву. За 2022 год она заработала 30,2 миллиона рублей — на 98% больше, чем годом ранее. При этом чистый убыток составил 4,6 миллиона рублей.

Билеты в парк не из дешевых, но здесь есть на что посмотреть и чем заняться

Билеты в парк не из дешевых, но здесь есть на что посмотреть и чем заняться

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Доехать до парка удобнее всего на такси или автомобиле, возле него есть большая парковка — в день открытия она заполнилась почти полностью. К середине месяца руководство парка планирует также запустить трансфер с площади Калинина.

Главная детская локация, конечно, игровая площадка. Здесь есть очень высокая горка, множество качелей, гигантский конструктор и даже симулятор урагана. Правда зона игр с водой — «большая черепаха» — в день открытия была недоступна

Главная детская локация, конечно, игровая площадка. Здесь есть очень высокая горка, множество качелей, гигантский конструктор и даже симулятор урагана. Правда зона игр с водой — «большая черепаха» — в день открытия была недоступна

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Вход в парк платный: в будни взрослым он обойдется в 750 рублей, детям от 3 до 13 лет — в 550 рублей, а в выходные будет стоить 950 и 650 рублей соответственно. Можно купить абонемент на пять посещений (3 и 1,7 тысячи рублей). Приезжать в парк лучше как минимум на полдня, потому что посмотреть здесь есть на что.

В день открытия парк был больше похож на выжженную тувинскую степь. Всё из-за поздней весны: обычно к началу мая здесь успевают несколько раз скосить свежую траву, но в этом году к этому моменту только-только сошел снег

В день открытия парк был больше похож на выжженную тувинскую степь. Всё из-за поздней весны: обычно к началу мая здесь успевают несколько раз скосить свежую траву, но в этом году к этому моменту только-только сошел снег

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Каждый день в парке проводят экскурсии и рассказывают о знаковых локациях. Начинать обзор лучше с аллеи 7: ее формируют пирамидальные тополя и фигурные арки, которые соответствуют земле, воде, огню, ветру, звуку, времени и сознанию.

В каждой зоне <nobr class="_">аллеи 7</nobr> можно провести небольшой физический или философский эксперимент. Взрослым, наверное, больше всего мыслей будут навевать локации времени и сознания

В каждой зоне аллеи 7 можно провести небольшой физический или философский эксперимент. Взрослым, наверное, больше всего мыслей будут навевать локации времени и сознания

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Для каждого элемента — своя активность. Например, в зоне воды можно самому создать воронку из воды, а в зоне времени — посмотреть, сколько часов мы посвящаем разным занятиям. Без активности осталась только зона огня — сейчас в «Мира Парке» ищут подходящую.

— Мы уже несколько вариантов перепробовали, — рассказала директор парка Анна Михеева. — Делали лестницу Иакова (интерактивный экспонат, который демонстрирует создание высоковольтной электрической дуги. — Прим. ред.), но это же на открытом воздухе и на солнце, было не видно. Сейчас мы в поиске, пытаемся что-то придумать, чтобы это было законно и безопасно.

Амфитеатр — одна из основных событийных площадок, где проводят фестивали

Амфитеатр — одна из основных событийных площадок, где проводят фестивали

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Аллея выходит к амфитеатру в форме Солнечной системы — со сценой-Солнцем и планетами на трибунах. Зона вмещает около 100 человек и ежегодно становится площадкой для различных фестивалей — музыкальных, тематических и детских. На случай плохой погоды в парке есть также концертный шатер.

Ежегодно в парке появляются новые объекты. В прошлом году, например, установили скульптуру «Мать», которую привезли из московского Зарядья, в этом году на берегу искусственного пруда запустили музыкальный фонтан, возле которого можно отдохнуть в жару под навесом.

В этом году в парке открыли музыкальный фонтан, возле которого можно будет отдохнуть в жару

В этом году в парке открыли музыкальный фонтан, возле которого можно будет отдохнуть в жару

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Чуть дальше к новому сезону сделали босоногую тропу, по которой можно и нужно ходить только босиком. Тропа состоит из чередующихся участков крупных круглых камней, щепы, плотно уложенных березовых веток и спилов дерева — отличный массаж.

Еще один новый объект — разнофактурная босоногая тропа, прогулка по которой заменит вам сеанс массажа стоп

Еще один новый объект — разнофактурная босоногая тропа, прогулка по которой заменит вам сеанс массажа стоп

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Дом земли — одна из первых появившихся в парке локаций. С вершины холма можно осмотреть весь парк (видно даже домики «Деревни Мира»), а внутри у него спрятан квест-лабиринт. Он расположен по периметру холма и состоит из нескольких зон. Например, здесь есть абсолютно темная комната, выход из которой нужно найти на ощупь, коридоры с очень низкими потолками и шатающимися ступенями и зеркальный лабиринт с двигающимися стенками — найти из него выход поможет внимательность к деталям.

Внутри дома земли прячется квест, зеркальный лабиринт в нем — одна из самых эффектных локаций, бродить по которой можно бесконечно долго

Внутри дома земли прячется квест, зеркальный лабиринт в нем — одна из самых эффектных локаций, бродить по которой можно бесконечно долго

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На гостя, не привыкшего к подобным квестам, дом земли производит сильное впечатление, но у него есть и противопоказания: например, клаустрофобия и панические атаки. Беременным женщинам пройти его тоже будет непросто.

Еще одна центральная локация парка — монумент «Истина» в центре Критского лабиринта, в котором невозможно заблудиться.

— Критский лабиринт устроен так, что ты то приближаешься, то отдаляешься от истины, — пояснила сотрудница «Мира Парка» Алина Емельянова символику локации.

Монумент «Истина» — основная идеологическая локация «Мира Парка» и символизирует поиск себя и ответов

Монумент «Истина» — основная идеологическая локация «Мира Парка» и символизирует поиск себя и ответов

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Длина пути к «Истине» — больше километра, и проходить его рекомендуют в одиночку и молча. Сам монумент — светящийся стеклянный объект, вокруг которого расположилась большая скульптура: снаружи — охраняющий ценную «Истину» дракон, внутри — барельеф о двойственности любой личности, которую можно только принять.

Чуть дальше раскинулся сад камней, которые выложены в созвездия. Камни сюда привезли с Алтая и на месте отполировали до блеска — на одних можно сидеть и лежать, другие просто приятно трогать.

Сад камней составляют двенадцать всем знакомых созвездий, а за ними установлен планетарий

Сад камней составляют двенадцать всем знакомых созвездий, а за ними установлен планетарий

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Рядом установили планетарий, в котором несколько раз в день показывают полнокупольные фильмы о космосе, Вселенной и природе. Большинство рассчитаны на детей от 6 лет, но их подбирали так, чтобы взрослым тоже не было скучно.

Еще одна крытая локация — сферический дом звука. В его центре установлен инструмент, собранный из множества колоколов било. Инструмент автоматизирован и проигрывает заданные мелодии, написанные специально для него. Такое, подчеркнули в «Мира Парке», здесь реализовали впервые. Акустика сферического дома позволяет физически почувствовать звуковые волны — ощущения довольно необычные.

Дом звука снаружи напоминает ракушку. Основное помещение в нем — сферическое, а акустика такая, что человека у противоположной стены слышно лучше, чем того, кто стоит рядом

Дом звука снаружи напоминает ракушку. Основное помещение в нем — сферическое, а акустика такая, что человека у противоположной стены слышно лучше, чем того, кто стоит рядом

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Автоматизированная установка из колоколов било — эксперимент «Мира Парка». Других таких не существует

Автоматизированная установка из колоколов било — эксперимент «Мира Парка». Других таких не существует

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Ближе к запруде есть небольшая ферма с осликами, минипигами, пони, козами и кроликами. Их можно угостить овощами, и эта локация — одна из любимых у детей.

Животных на ферме можно кормить — овощи для них продают здесь же

Животных на ферме можно кормить — овощи для них продают здесь же

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За фермой находится аллея мастеров — ряд аккуратных домиков-мастерских и дом творчества, где проводят мастер-классы: о них, как и о начале сеансов в планетарии, доме звука и о других активностях в течение дня напоминают по громкоговорителю.

— У нас есть событийный отдел, который занимается мастер-классами и заполнением программы, в выходные дни максимально насыщенная программа мероприятий, — рассказала Алина Емельянова. — В доме земли периодически проходят мастер-классы с гончарным кругом: приезжает мастер, который обучает ребятишек. Есть бесплатные мастер-классы, есть платные, если человек хочет индивидуальное занятие с мастером.

Аллея мастеров — это несколько похожих, но немного отличающихся построек, где проводят разные ремесленные и художественные мастер-классы

Аллея мастеров — это несколько похожих, но немного отличающихся построек, где проводят разные ремесленные и художественные мастер-классы

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С аллеи мастеров можно выйти к фуд-корту. К открытию здесь работают уже несколько операторов, у каждого есть специальные приборы, которые сообщают гостю, что его заказ готов. Расположиться с едой можно в шатре или в любом месте парка. Можно также привезти еду с собой и устроить пикник, но в «Мира Парке» действует строгий запрет на мясо, алкоголь и курение.

На фуд-корте уже работают несколько операторов, и меню у них очень разные — на любой вкус и кошелек

На фуд-корте уже работают несколько операторов, и меню у них очень разные — на любой вкус и кошелек

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Пообедать можно в шатре или на открытом воздухе — в любой части парка. На фуд-корте тоже есть возможность проводить концерты

Пообедать можно в шатре или на открытом воздухе — в любой части парка. На фуд-корте тоже есть возможность проводить концерты

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Еще одна концертная зона — специальный купольный шатер со сценой и буфетом

Еще одна концертная зона — специальный купольный шатер со сценой и буфетом

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Из недоступных пока локаций в парке — пляж, его откроют только в июне, когда станет достаточно тепло. Хотя зона расположена на берегу запруды, доступа к воде здесь нет — он даже перекрыт на всякий случай колючей проволокой. Как объяснили в «Мира Парке», запруда к территории парка не относится, а спасателей здесь нет, так что лучше не рисковать.

Пляжная зона к приему гостей пока не готова — ее планируют открыть примерно через месяц

Пляжная зона к приему гостей пока не готова — ее планируют открыть примерно через месяц

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Вместо открытой воды здесь есть три подогреваемых бассейна для взрослых и один детский, а также банька с панорамным видом на запруду и березовые рощи. Вокруг бассейнов расставят шезлонги. Всего зона вмещает 172 человека. За каждым гостем закрепляется свой шезлонг. Но в общий билет парка пляж не входит: билет на него нужно оплачивать отдельно (450–560 рублей с человека), и доступна зона по нему только на три часа.

— Парк — это не пляж, пляж у нас все-таки — это дополнительная опция, — объяснила Алина Емельянова.

За фуд-кортом и пляжем есть небольшая зона для созерцания с шезлонгами и видом на речку, поля и березовые рощи — ее называют «рощей тишины»

За фуд-кортом и пляжем есть небольшая зона для созерцания с шезлонгами и видом на речку, поля и березовые рощи — ее называют «рощей тишины»

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Парк достаточно большой, но самокаты и велосипеды здесь запрещены. Зато для семей с маленькими детьми есть бесплатные коляски

Парк достаточно большой, но самокаты и велосипеды здесь запрещены. Зато для семей с маленькими детьми есть бесплатные коляски

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Какие объекты еще появятся в парке, пока неизвестно. В 2018 году его руководство, готовя проект, даже провело конкурс среди художников и скульпторов, но до реализации ни одна из идей, к сожалению, не дошла.

— После конкурса мы столкнулись с тем, что ребята, которые готовы придумывать идеи, не знают, как их реализовывать, — сказала Анна Михеева. — Поэтому мы еще соединяли тут творческих людей.

Пока «Мира Парк» — единственный частный парк в Новосибирске. Два года назад еще один предприниматель объявил о запуске строительства зоны отдыха на берегу Оби, но проект до сих пор не завершен.

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