Скульптура, сделанная Королевой сварки, появилась в парке под Новосибирском — арт-объект привезли из московского Зарядья

Под Новосибирском, в «Мира Парке», установили скульптуру «Мать», созданную современным художником и перформером Александрой Ивлевой, известной как Королева сварки (Weld Queen). Ранее этот арт-объект стоял в московском парке Зарядье, рядом с Красной площадью.



Скульптура создана в 2019 году и с тех пор стояла в разных местах, но теперь будет постоянно находиться в Новосибирске. Сегодня, 14 мая, состоялось ее официальное открытие, на котором присутствовали автор работы и создатель частного парка Андрей Алексеев.