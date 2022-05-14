Скульптура, сделанная Королевой сварки, появилась в парке под Новосибирском — арт-объект привезли из московского Зарядья
Скульптура создана в 2019 году и с тех пор стояла в разных местах
Под Новосибирском, в «Мира Парке», установили скульптуру «Мать», созданную современным художником и перформером Александрой Ивлевой, известной как Королева сварки (Weld Queen). Ранее этот арт-объект стоял в московском парке Зарядье, рядом с Красной площадью.
Скульптура создана в 2019 году и с тех пор стояла в разных местах, но теперь будет постоянно находиться в Новосибирске. Сегодня, 14 мая, состоялось ее официальное открытие, на котором присутствовали автор работы и создатель частного парка Андрей Алексеев.
Андрей Алексеев — известный новосибирский бизнесмен. В прошлом — создатель сети «Вилка-Ложка». По данным «Контур.Фокуса», выручка «Мира Терм» в 2020 году составила
Основной материал, с которым работает Александра, — это металл. С помощью сварки она создает крупные интерактивные скульптуры и масштабные металлические инсталляции, которые ориентированы на непосредственное взаимодействие со зрителем.
— «Мать» — олицетворение космической созидательной силы, образ первородного источника, стоящего в начале всех вещей. Эта сила неизмерима и бесконечна, как неизмерима и бесконечна материнская любовь. Она больше нас, она — мать всего живого, невидимая светлая духовная энергия, пронизывающая вселенную, поддерживающая и направляющая «своих детей» в верном направлении, — передает слова Александры о своей работе пресс-служба парка.
На руки «Матери» могут садиться и ложиться люди, тем самым претворяя в жизнь заложенную в работу идею постоянного присутствия рядом с человеком невидимой защиты.
— Структура скульптуры воздушная и прочная одновременно: металлические прутья символизируют наличие телесности, а свет, проливающийся сквозь нее, — духовности. Ажурная техника исполнения создает эффект нематериальности и эфемерности образа, словно человек видит мираж или чудесное явление. Рисунок из прутьев отсылает к орнаменту водных артерий, сосудам растений или кровеносной системе человека. Это вечная циркуляция энергии, пульсация жизненной силы, окружающей нас. Так в одном образе подчеркивается неразрывная связь человеческого, природного и духовного, — добавили в пресс-службе.
Ранее мы рассказывали, что в мае 2022 года «Мира парк» в Новосибирской области открылся после зимы. Почитайте, сколько стоит увидеть необычный амфитеатр и Критский лабиринт и когда заработает пляж.