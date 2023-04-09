Сутки — 330 тысяч и частный вертолет: изучаем цены на отдых в Горном Алтае — можно спать в палатках, а можно в VIP-отеле

Алтай набирает популярность. Сюда стремятся москвичи, петербуржцы, жители Урала — летом 2023 года в сибирских горах намечается туристический бум: туристы бронируют поездки до октября. За спросом растут и цены — стоимость некоторых туров уже выросла на 25%. Сколько стоит отдохнуть в Горном как ВИП-чиновник, что предлагают местные отели и почему нет смысла закладывать меньше 30 тысяч на человека — читайте в нашем материале.
Горный Алтай готовится к приему огромного количества путешественников. Второй год подряд сибирские горы испытывают на себе статус российской туристической Мекки. Сегодня Алтай активно рекламируют в европейской части страны, в Горно-Алтайск запущены прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.
Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко заявила, что в прошлом году дошло до того, что не всем желающим хватило мест для размещения. Предприниматели, готовясь к сезону, в экстренном порядке возводят туристическое жилье.
— Строят за собственные деньги, строят по грантам от государства — это и быстровозводимые здания, и капитальные сооружения. Идет увеличение номерного фонда. Идет подготовка, — отметила Фоменко.
Редакция НГС изучила предложения на отдых в алтайских горах на лето-2023.
«Матрасный» отдых
Несмотря на то что Горный Алтай не располагает к «матрасному» отдыху — когда наслаждаешься комфортом выбранного отеля и почти не выходишь за его территорию — путешественники из европейской части страны предпочитают закупать именно такие пакетные туры.
По словам генерального директора компании Pegas Touristik Новосибирск Марины Безрядиной, например, перелет, трансфер и проживание на 7 дней для туристов из Санкт-Петербурга обойдется в сумму около
— Спрос хороший, бронирования есть до октября. У нас основной поток — это Москва, Питер, Казань, Екатеринбург, Красноярск. Туристы из Новосибирска чаще всего бронируют себе объекты размещения без туроператора и добираются на машинах и автобусах, — пояснила Безрядина. В большинстве случаев сибиряки пользуются уже наработанными контактами и сервисами по бронированию жилья.
Чемальский район — один из самых популярных и легкодоступных на Горном Алтае. В нем — максимальная концентрация всевозможных туристических баз. Сегодня, например, обычный дачный домик на берегу Катуни без проблем можно забронировать за
В Майминском районе в районе села Манжерок предложений самостоятельного заселения гораздо меньше. При этом еще есть возможность забронировать эконом-номер в гостевом доме за
В районе Телецкого озера сервисы по подбору жилья выдают совсем неприлично мало вариантов. Есть совдеповские номера в гостинице за
Чем дальше от Горно-Алтайска, тем меньше баз. По словам экспертов, в отдаленных местах туристическая инфраструктура еще развивается. В Усть-Коксинском районе иногда, например, надо постараться, чтобы найти жилье с удобствами в номере. Поэтому и суперкомфортабельных отелей там — раз-два и обчелся. При этом цены — в пределах вышеназванных: гостевые домики в районе
Верхний ценовой предел отдыха в Горном Алтае уже давно потерял ощутимые границы для среднестатистического туриста. Например, VIP-отель на берегу Телецкого озера Altay Village, где, по данным СМИ, отдыхает высшее руководство страны. Летом
За дополнительную плату можно нанять персонального консьержа, который организует любой вид активного отдыха: экскурсии на вертолете, автомобиле, катере, квадроциклах
Активный отдых
Для более приземленных путешественников, тех, кто не рассчитывает на вертолеты, но стремится максимально ощутить красоты алтайских гор, есть много предложений с турами. Экскурсии — пешие, конные, автомобильные, сплавы, экспедиции и восхождения на вершины.
Самое доступное предложение на лето 2023 года, что удалось найти, — двухдневный автомобильный тур по Чуйскому тракту с ночевкой в машине. Стоимость на одного путешественника —
Сплавы по Катуни начинаются от 23 тысяч рублей с человека, но продолжительность тура в среднем рассчитана на 5 дней в зависимости от расстояния и количества стоянок.
Пешие туры по местам дивной красоты, например, по Мультинским озерам или к ущелью Актру обойдутся путешественникам в среднем в
— Сегодня опускаться в цене ниже 30 тысяч рублей за тур не имеет никакого смысла, — заявила гид по Алтаю Татьяна Гребцова. — Спрос на услуги гида-экскурсовода высокий, но и конкуренция большая. Клиенты мониторят и ищут подешевле. Недавно мы просчитали тур для 30 туристов, по
Есть на Алтае и дорогие экскурсии — всё зависит от желания и кошелька клиента. Например,
Путешественник со стажем может попробовать себя в восхождении на гору Белуха. 7 дней придется ночевать в палатках. За возможность побывать на вершине «младшей сестры Эвереста» берут по
Есть предложение насладиться теми же видами с вершины Белухи, но в максимальном комфорте — из кабины вертолета. 7-дневный тур, который включает в себя и автомобильные экскурсии стоит
Всё только начинается
Текущие цены на отдых в Горном Алтае могут измениться с приближением начала сезона и повышением спроса, отмечают эксперты. По оценкам гендиректора Pegas Touristik Новосибирск Марины Безрядиной, за последние пару лет стоимость размещения туристов выросла на
— Цены повышаются, но не каждый год. В этом году в некоторых местах питание сильно подорожало, а жилье поднялось в разумных пределах, — пояснила гид Татьяна Гребцова.
По мнению исполнительного директора НАТО Светланы Фоменко, отдых на Алтае дорожает в соответствии с инфляцией.
— Всё, что в нашей жизни дорожает: топливо, продукты, моющие средства, расходные материалы, — отражается на отдыхе. От этого никуда не уйти, — подчеркнула эксперт.
При этом все стороны сходятся во мнении, что рост цен вряд ли сможет уменьшить поток туристов в ближайшее время.
В январе откровенными снимками с отдыха в Горном Алтае поделилась телеведущая Ксения Собчак.