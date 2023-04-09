Сутки — 330 тысяч и частный вертолет: изучаем цены на отдых в Горном Алтае — можно спать в палатках, а можно в VIP-отеле

Горный Алтай готовится к приему огромного количества путешественников. Второй год подряд сибирские горы испытывают на себе статус российской туристической Мекки. Сегодня Алтай активно рекламируют в европейской части страны, в Горно-Алтайск запущены прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.



Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко заявила, что в прошлом году дошло до того, что не всем желающим хватило мест для размещения. Предприниматели, готовясь к сезону, в экстренном порядке возводят туристическое жилье.

