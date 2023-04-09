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Сутки — 330 тысяч и частный вертолет: изучаем цены на отдых в Горном Алтае — можно спать в палатках, а можно в VIP-отеле

Смотрим виды и расценки доступного отдыха и очень дорогих предложений на лето 2023 года

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Популярность Горного Алтая среди российских туристов выходит на пик

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Алтай набирает популярность. Сюда стремятся москвичи, петербуржцы, жители Урала — летом 2023 года в сибирских горах намечается туристический бум: туристы бронируют поездки до октября. За спросом растут и цены — стоимость некоторых туров уже выросла на 25%. Сколько стоит отдохнуть в Горном как ВИП-чиновник, что предлагают местные отели и почему нет смысла закладывать меньше 30 тысяч на человека — читайте в нашем материале.

Горный Алтай готовится к приему огромного количества путешественников. Второй год подряд сибирские горы испытывают на себе статус российской туристической Мекки. Сегодня Алтай активно рекламируют в европейской части страны, в Горно-Алтайск запущены прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко заявила, что в прошлом году дошло до того, что не всем желающим хватило мест для размещения. Предприниматели, готовясь к сезону, в экстренном порядке возводят туристическое жилье.

— Строят за собственные деньги, строят по грантам от государства — это и быстровозводимые здания, и капитальные сооружения. Идет увеличение номерного фонда. Идет подготовка, — отметила Фоменко.

Редакция НГС изучила предложения на отдых в алтайских горах на лето-2023.

«Матрасный» отдых

Несмотря на то что Горный Алтай не располагает к «матрасному» отдыху — когда наслаждаешься комфортом выбранного отеля и почти не выходишь за его территорию — путешественники из европейской части страны предпочитают закупать именно такие пакетные туры.

По словам генерального директора компании Pegas Touristik Новосибирск Марины Безрядиной, например, перелет, трансфер и проживание на 7 дней для туристов из Санкт-Петербурга обойдется в сумму около 25 тысяч рублей на человека.

— Спрос хороший, бронирования есть до октября. У нас основной поток — это Москва, Питер, Казань, Екатеринбург, Красноярск. Туристы из Новосибирска чаще всего бронируют себе объекты размещения без туроператора и добираются на машинах и автобусах, — пояснила Безрядина. В большинстве случаев сибиряки пользуются уже наработанными контактами и сервисами по бронированию жилья.

Чемальский район — один из самых популярных и легкодоступных на Горном Алтае. В нем — максимальная концентрация всевозможных туристических баз. Сегодня, например, обычный дачный домик на берегу Катуни без проблем можно забронировать за 2–5 тысяч в сутки. Номера в полноценных отелях обойдутся дороже — в районе 8–15 тысяч. Можно найти оригинальные варианты в виде купольных домиков (18 тысяч в сутки) или сафари-тентов (13 тысяч в сутки).

Наряду с традиционными домиками встречаются такие варианты, но стоят они дороже

Наряду с традиционными домиками встречаются такие варианты, но стоят они дороже

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В Майминском районе в районе села Манжерок предложений самостоятельного заселения гораздо меньше. При этом еще есть возможность забронировать эконом-номер в гостевом доме за 2 тысячи рублей и виллу с панорамными окнами за 15 тысяч.

В районе Телецкого озера сервисы по подбору жилья выдают совсем неприлично мало вариантов. Есть совдеповские номера в гостинице за 2,7 тысячи рублей, есть глэмпинг (новый вид экотуризма) за 8 тысяч. При этом в каждом случае туристов предупреждают, что, например, в июне осталось всего 2–3 номера.

Лунные пейзажи Горного Алтая

Лунные пейзажи Горного Алтая

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Чем дальше от Горно-Алтайска, тем меньше баз. По словам экспертов, в отдаленных местах туристическая инфраструктура еще развивается. В Усть-Коксинском районе иногда, например, надо постараться, чтобы найти жилье с удобствами в номере. Поэтому и суперкомфортабельных отелей там — раз-два и обчелся. При этом цены — в пределах вышеназванных: гостевые домики в районе 2–4 тысяч рублей, номера в крупных гостиницах — 8–12 тысяч.

Верхний ценовой предел отдыха в Горном Алтае уже давно потерял ощутимые границы для среднестатистического туриста. Например, VIP-отель на берегу Телецкого озера Altay Village, где, по данным СМИ, отдыхает высшее руководство страны. Летом 2-местное шале там обойдется от 80 тысяч рублей в сутки. Самое дорогое предложение — 6-местное Royal Chalet — в июле будет стоить 330 тысяч рублей за день. Это двухэтажное здание из массива кедра площадью 180 квадратных метров с тремя спальнями и просторной террасой. Также внутри чайная и кофейная станции, мини-бар, увлажнитель воздуха, авторские картины, говорится на сайте отеля.

Обстановка в Royal Chalet за <nobr class="_">330 тысяч</nobr> в сутки

Обстановка в Royal Chalet за 330 тысяч в сутки

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За дополнительную плату можно нанять персонального консьержа, который организует любой вид активного отдыха: экскурсии на вертолете, автомобиле, катере, квадроциклах и т. д.; рыбалка; дайвинг и т. д. Стоимость обговаривается индивидуально в зависимости от наполнения активности, и, наверняка, это обходится клиентам недешево.

Активный отдых

Для более приземленных путешественников, тех, кто не рассчитывает на вертолеты, но стремится максимально ощутить красоты алтайских гор, есть много предложений с турами. Экскурсии — пешие, конные, автомобильные, сплавы, экспедиции и восхождения на вершины.

Самое доступное предложение на лето 2023 года, что удалось найти, — двухдневный автомобильный тур по Чуйскому тракту с ночевкой в машине. Стоимость на одного путешественника — 19,8 тысячи рублей.

Сплавы по Катуни начинаются от 23 тысяч рублей с человека, но продолжительность тура в среднем рассчитана на 5 дней в зависимости от расстояния и количества стоянок.

Пешие туры по местам дивной красоты, например, по Мультинским озерам или к ущелью Актру обойдутся путешественникам в среднем в 30–35 тысяч рублей с человека.

Один из самых распространенных видов активного отдыха — автомобильные экскурсии

Один из самых распространенных видов активного отдыха — автомобильные экскурсии

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— Сегодня опускаться в цене ниже 30 тысяч рублей за тур не имеет никакого смысла, — заявила гид по Алтаю Татьяна Гребцова. — Спрос на услуги гида-экскурсовода высокий, но и конкуренция большая. Клиенты мониторят и ищут подешевле. Недавно мы просчитали тур для 30 туристов, по 40 тысяч рублей на человека вышло. Наполнили очень хорошо: Чуйский тракт, мастер-классы, дегустация местной кухни, экскурсии в долинах на 6 дней. Сделали под ключ с проживанием, с питанием, с транспортом — нам сказали дорого. Обычно такие туры стоят от 70 тысяч.

Есть на Алтае и дорогие экскурсии — всё зависит от желания и кошелька клиента. Например, 8-дневный джип-тур по горам с посещением самых известных природных достопримечательностей обойдется туристу в 117,5 тысячи рублей.

Марсовые пейзажи — одни самых запоминающихся на Алтае

Марсовые пейзажи — одни самых запоминающихся на Алтае

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Путешественник со стажем может попробовать себя в восхождении на гору Белуха. 7 дней придется ночевать в палатках. За возможность побывать на вершине «младшей сестры Эвереста» берут по 140 тысяч с человека.

Есть предложение насладиться теми же видами с вершины Белухи, но в максимальном комфорте — из кабины вертолета. 7-дневный тур, который включает в себя и автомобильные экскурсии стоит 166 тысяч рублей.

Всё только начинается

Текущие цены на отдых в Горном Алтае могут измениться с приближением начала сезона и повышением спроса, отмечают эксперты. По оценкам гендиректора Pegas Touristik Новосибирск Марины Безрядиной, за последние пару лет стоимость размещения туристов выросла на 10–25%. Повлиял повышенный спрос — вал туристов из европейской части страны.

— Цены повышаются, но не каждый год. В этом году в некоторых местах питание сильно подорожало, а жилье поднялось в разумных пределах, — пояснила гид Татьяна Гребцова.

По мнению исполнительного директора НАТО Светланы Фоменко, отдых на Алтае дорожает в соответствии с инфляцией.

— Всё, что в нашей жизни дорожает: топливо, продукты, моющие средства, расходные материалы, — отражается на отдыхе. От этого никуда не уйти, — подчеркнула эксперт.

При этом все стороны сходятся во мнении, что рост цен вряд ли сможет уменьшить поток туристов в ближайшее время.

В январе откровенными снимками с отдыха в Горном Алтае поделилась телеведущая Ксения Собчак.

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