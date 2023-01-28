Ксения Собчак опубликовала откровенные фотографии с отдыха в Горном Алтае

Журналист и ведущая Ксения Собчак поделилась фотографиями с отдыха в Горном Алтае у себя в соцсетях. Среди них есть и фото в купели на фоне зимнего леса.

— Последние годы очень полюбила путешествия по России не только по работе, но и в качестве отдыха. Алтай — сильно недооцененное пока место. Такую красоту и «чистую» энергию счастья мало где встретишь, — написала Собчак в своем телеграм-канале, — Я много где бывала, но могу сказать, что ни зимняя Аляска, ни Патагония не сравнятся с нашим Алтаем. В такие моменты «дзена» в горах, испытываю сильнейшее чувство сопричастности и гордости за свою многострадальную Родину.