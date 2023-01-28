Ксения Собчак опубликовала откровенные фотографии с отдыха в Горном Алтае

Журналист и ведущая Ксения Собчак поделилась фотографиями с отдыха в Горном Алтае у себя в соцсетях. Среди них есть и фото в купели на фоне зимнего леса.
— Последние годы очень полюбила путешествия по России не только по работе, но и в качестве отдыха. Алтай — сильно недооцененное пока место. Такую красоту и «чистую» энергию счастья мало где встретишь, — написала Собчак в своем телеграм-канале, — Я много где бывала, но могу сказать, что ни зимняя Аляска, ни Патагония не сравнятся с нашим Алтаем. В такие моменты «дзена» в горах, испытываю сильнейшее чувство сопричастности и гордости за свою многострадальную Родину.
Кроме фото в купальнике ведущая поделилась и кадрами с Белухи.
В конце декабря Ксения Собчак отреагировала информацию о сожжении своего чучела в Новосибирске. Она высмеяла новость 15-летней давности, которую опубликовали в телеграм-канале «Уральские франки». В посте было указано, что в Новосибирске прошла акция в знак протеста против телепрограмм «Дом-2» и «Блондинки в шоколаде».
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