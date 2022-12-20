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Собчак отреагировала на новость о сожжении своего чучела в Новосибирске

Акция прошла 15 лет назад против шоу, где Собчак была телеведущей

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Телеграм-канал, который выпустил пост, специально публикует новости прошлых лет

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Журналист Ксения Собчак отреагировала на новость о сожжении своего чучела в Новосибирске. Пост на эту тему она опубликовала в своем телеграм-канале «Собчак».

Собчак высмеяла новость 15-летней давности, которую опубликовали в телеграм-канале «Уральские франки». В новости было указано, что в Новосибирске прошла акция в знак протеста против телепрограмм «Дом-2» и «Блондинки в шоколаде».

— Родители и ученики новосибирской школы сожгли возле станции метро соломенное чучело Ксении Собчак, одетое в тряпье, — говорится в сообщении.

Именно этот пост и высмеяла Ксения Собчак:

— Скажите кто-то этим прекрасным людям, что обе эти программы со мной показывали 15 лет назад.

При этом телеграм-канал «Уральские франки» специально публикует новости прошлых лет, в описании указано: «место, где прошлое сталкивается с настоящим».

Недавно мы разобрали, чем, кроме рекламных контрактов, занимается Ксения Собчак в России.

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