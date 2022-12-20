Журналист Ксения Собчак отреагировала на новость о сожжении своего чучела в Новосибирске. Пост на эту тему она опубликовала в своем телеграм-канале «Собчак».



Собчак высмеяла новость 15-летней давности, которую опубликовали в телеграм-канале «Уральские франки». В новости было указано, что в Новосибирске прошла акция в знак протеста против телепрограмм « Дом-2 » и «Блондинки в шоколаде».