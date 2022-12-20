Журналист Ксения Собчак отреагировала на новость о сожжении своего чучела в Новосибирске. Пост на эту тему она опубликовала в своем телеграм-канале «Собчак».
Собчак высмеяла новость 15-летней давности, которую опубликовали в телеграм-канале «Уральские франки». В новости было указано, что в Новосибирске прошла акция в знак протеста против телепрограмм «
— Родители и ученики новосибирской школы сожгли возле станции метро соломенное чучело Ксении Собчак, одетое в тряпье, — говорится в сообщении.
Именно этот пост и высмеяла Ксения Собчак:
— Скажите кто-то этим прекрасным людям, что обе эти программы со мной показывали 15 лет назад.
При этом телеграм-канал «Уральские франки» специально публикует новости прошлых лет, в описании указано: «место, где прошлое сталкивается с настоящим».
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