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Почему перенесли открытие новосибирских пляжей? Отвечает Анатолий Локоть

Отдохнуть у воды можно будет с 15 июня

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Пляжи собираются открыть в середине июня

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что дату открытия пляжей перенесли на 15 июня из-за состояния воды. Места для отдыха начнут работать после того, как лаборатория одобрит пробы.

Мэр рассказал об этом на пресс-конференции 2 июня.

— Я напоминаю, что температура воздуха и воды — не единственный фактор, параметр, за которым следят при выдаче разрешения на использование пляжей для купания и отдыха. Немаловажный фактор — санитарное состояние воды. Эти показатели проверяются лабораториями. После получения положительного ответа по этому параметру будет принято решение об открытии купального сезона, — сказал мэр.

В ближайшую неделю в Новосибирске и области ожидается аномальная жара. Температура может подняться до +37 градусов. Мы подготовили подборку открытых бассейнов в городе, где уже можно купаться.

ОбьОбское мореПляжный сезонАнатолий Локоть
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