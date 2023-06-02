Почему перенесли открытие новосибирских пляжей? Отвечает Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что дату открытия пляжей перенесли на
Мэр рассказал об этом на пресс-конференции 2 июня.
— Я напоминаю, что температура воздуха и воды — не единственный фактор, параметр, за которым следят при выдаче разрешения на использование пляжей для купания и отдыха. Немаловажный фактор — санитарное состояние воды. Эти показатели проверяются лабораториями. После получения положительного ответа по этому параметру будет принято решение об открытии купального сезона, — сказал мэр.
В ближайшую неделю в Новосибирске и области ожидается аномальная жара. Температура может подняться до