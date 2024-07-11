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Лето Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре в Новосибирске: разбираемся с синоптиками, что это значит

Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре в Новосибирске: разбираемся с синоптиками, что это значит

Температура поднимется в ближайшие дни

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12 комментариев
Аномальной считается жара от +30 до +34 градусов

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается аномальная жара. Об этом предпуредил Гидрометцентр России. НГС выяснил у синоптиков, что это значит.

— 11–14 июля в Алтайском крае аномально жаркая погода, сильная жара (максимальная температура до 35 градуса и выше); в Новосибирской области аномально жаркая погода, — сообщили на сайте Гидрометцентра 11 июля.

Погоду называют аномально-жаркой в том случае, если с апреля по сентябрь в течение минимум пяти дней среднесуточная температура на 7 градусов выше климатической нормы. По информации Гидрометцентра, в городе среднемесячная температура воздуха в июле составляет +20,2 градуса.

В «Западно-Сибирском УГМС» журналисту НГС объяснили, что сейчас среднесуточная температура в Новосибирске держится на уровне +18...+20 градусов.

— Сейчас в Новосибирской области будет период аномально жаркой погоды, то есть температура в дневные часы +30...+34 градуса, она ожидается с 12 по 19 июля по области. Сначала в западной и юго-западной части области, а потом жара распространится на остальную часть. В какие-то дни температура может быть ниже за счет облачности, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Накануне Новосибирские синоптики подготовили прогноз на вторую декаду июля. В горожанам стоит готовиться к жаре, дождям и грозам.

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Комментарии
13
Объективный наблюдатель
11 июля 2024, 15:06
С какой стати такая температура стала вдруг аномальной? Может для поколения ЕГЭ редко выходящих на улицу и живущих в гаджетах оно так и есть, для нормальных людей, особенно рожденных в СССР это климатическая норма
Транс'Уха Маша Дегтярева
11 июля 2024, 14:17
В чем аномалия? Если бы такой температуры не было в этом месте, тогда можно было говорить об аномальности.
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