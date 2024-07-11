Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре в Новосибирске: разбираемся с синоптиками, что это значит

Аномальной считается жара от +30 до +34 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается аномальная жара. Об этом предпуредил Гидрометцентр России. НГС выяснил у синоптиков, что это значит.



— 11–14 июля в Алтайском крае аномально жаркая погода, сильная жара (максимальная температура до 35 градуса и выше); в Новосибирской области аномально жаркая погода, — сообщили на сайте Гидрометцентра 11 июля.

Погоду называют аномально-жаркой в том случае, если с апреля по сентябрь в течение минимум пяти дней среднесуточная температура на 7 градусов выше климатической нормы. По информации Гидрометцентра, в городе среднемесячная температура воздуха в июле составляет +20,2 градуса.

В «Западно-Сибирском УГМС» журналисту НГС объяснили, что сейчас среднесуточная температура в Новосибирске держится на уровне +18...+20 градусов.

— Сейчас в Новосибирской области будет период аномально жаркой погоды, то есть температура в дневные часы +30...+34 градуса, она ожидается с 12 по 19 июля по области. Сначала в западной и юго-западной части области, а потом жара распространится на остальную часть. В какие-то дни температура может быть ниже за счет облачности, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Накануне Новосибирские синоптики подготовили прогноз на вторую декаду июля. В горожанам стоит готовиться к жаре, дождям и грозам.