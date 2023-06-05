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В Новосибирске побит рекорд максимальной температуры — жарче не было в последние 100 лет

Аномально высокая температура 4 июня побила рекорд 2004 года и остальные за весь период наблюдения

Сегодняшняя жара в Новосибирске тоже может потянуть на рекорд

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В Новосибирске уже несколько дней стоит анормальная жара. И это не громкие слова — в воскресенье, 4 июня, был побит рекорд максимальной температуры воздуха за весь период наблюдения, сообщили НГС в Новосибирском гидрометцентре.

— В воскресенье, 4 июня, был побит столетний суточный рекорд температуры за этот день. До вчерашнего дня максимальное значение было зафиксировано в 2004 году: +31,9 градуса. Теперь рекорд составляет +34,3 градуса, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова.

Замеры сняты с метеорологической станции в Огурцово. В Гидрометцентре добавили, что сегодняшняя жара может также побить существующий рекорд, произойдет ли это — станет известно завтра.

— Прогноз на аномально высокую жару сохраняется до 9 июня, — добавила Кичанова.

Накануне врачи рассказали НГС о том, как жара влияет на организм и почему нельзя пить чистую воду и алкоголь в жаркие дни.

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