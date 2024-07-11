Жара до +32, иногда — грозы: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду июля

Осадки возможны в некоторые дни Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на вторую декаду июля. В регионе прогнозируют жару, но без дождей и гроз в этот период все же не обойдется.



— Ожидается среднедекадная температура в +20…+23 градуса — это выше нормы на 1–2 градуса. Ночью преобладающая температура будет составлять +11…+16 градусов, во второй половине пятидневке вероятно повышение до +15…+20 градусов. Днем +26…+32 градуса. В отдельные дни декады предполагаются дожди различной интенсивности, местами грозы, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.



Новосибирские синоптики также дали подробный прогноз на ближайшие несколько дней — посмотреть его можно по ссылке.



Недавно на выходных Новосибирск побил температурный рекорд.