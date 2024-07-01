Выше было только 80 лет назад: Новосибирск побил температурный рекорд на выходных

Несмотря на жару новосибирцы отжигали на рок-фестивале Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 29 июня в День молодежи был побит температурный рекорд. Как объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС», на станции в Огурцово температура поднялась до +33,1 градуса. Последний рекорд по температуре 29 июня был в 1944 году, тогда температура поднялась до +33,8 градуса.



— Рекорды были на большинстве станций, в том числе, в городе. Станции в Огурцово зафиксировала 29 июня повышение до +33,1 градуса, предыдущий рекорд был +31,8 градуса в 1944 году, — объяснила Наталья Кичанова.

29 июня многие горожане спасались от высоких температур холодными напитками, отдыхали на пляже и в бассейне. НГС весь день вел онлайн-трансляцию, в ней новосибирцы делились рассказами о том, как проводят один из самых жарких дней. В этот же день в городе прошел рок-фестиваль, слушатели трясли головами, показывали «козу», подпевали музыкантам и просто отрывались.