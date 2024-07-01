НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

пасмурно, дождь

ощущается как +24

1 м/c,

южн.

 740мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,75
EUR 92,42

СРОЧНО

Прохожему стало плохо посреди Советской

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Дело борца с коррупцией
Жизнь рядом с наливайками
Самый колоритный рынок
Афиша на июль
Брошенные поезда
НГС в Telegram
Лето Выше было только 80 лет назад: Новосибирск побил температурный рекорд на выходных

Выше было только 80 лет назад: Новосибирск побил температурный рекорд на выходных

Воздух прогрелся выше +33 градусов

331
3 комментария
Несмотря на жару новосибирцы отжигали на рок-фестивале

В Новосибирске 29 июня в День молодежи был побит температурный рекорд. Как объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС», на станции в Огурцово температура поднялась до +33,1 градуса. Последний рекорд по температуре 29 июня был в 1944 году, тогда температура поднялась до +33,8 градуса.

— Рекорды были на большинстве станций, в том числе, в городе. Станции в Огурцово зафиксировала 29 июня повышение до +33,1 градуса, предыдущий рекорд был +31,8 градуса в 1944 году, — объяснила Наталья Кичанова.

29 июня многие горожане спасались от высоких температур холодными напитками, отдыхали на пляже и в бассейне. НГС весь день вел онлайн-трансляцию, в ней новосибирцы делились рассказами о том, как проводят один из самых жарких дней. В этот же день в городе прошел рок-фестиваль, слушатели трясли головами, показывали «козу», подпевали музыкантам и просто отрывались.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Погода Жара Температура Рекорд День молодежи
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 июля 2024, 16:03
Эти дети ещё не знают что всю жизнь будут работать на банкиров которые очень вкусно кушают.
Гость
1 июля 2024, 16:06
Скажите: кто нибудь знает где в Нск много радона? может быть есть карта "родоновых" мест?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Кристина ,  31

Брюнетка,  40

Алекс,  40

Евгений,  46

Андрей,  42

Артур,  39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление