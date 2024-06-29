Ждут рок-фестиваль и жарятся на солнце: как новосибирцы празднуют День города в +34 градуса — онлайн

Сегодня, 29 июня, Новосибирск начал праздновать свой 131-й день рождения и отмечает День молодежи. Мероприятия проходят в этом году не на площади Ленина, а на Михайловской набережной, в парке «Арена» и на других площадках города. НГС в режиме онлайн следит за тем, как новосибирцы в аномальную жару поздравляют город с праздником.