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Развлечения День города 2024 года онлайн-трансляция Ждут рок-фестиваль и жарятся на солнце: как новосибирцы празднуют День города в +34 градуса — онлайн

Ждут рок-фестиваль и жарятся на солнце: как новосибирцы празднуют День города в +34 градуса — онлайн

Смотрим, как жители отмечают праздник и спасаются от солнца

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Сегодня, 29 июня, Новосибирск начал праздновать свой 131-й день рождения и отмечает День молодежи. Мероприятия проходят в этом году не на площади Ленина, а на Михайловской набережной, в парке «Арена» и на других площадках города. НГС в режиме онлайн следит за тем, как новосибирцы в аномальную жару поздравляют город с праздником.

Присылайте свои фотографии и видео, как вы празднуете День города.
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Елизавета Горячева

Рассказывайте, празднуете ли вы сегодня День города и День молодежи?

Да, конечно
Нет, остался дома, на улице слишком жарко
Сегодня не отмечаю, но пойду на мероприятия завтра
Елизавета Горячева

Журналисты НГС уже выехали на площадки, где сегодня пройдут мероприятия, например, в парке «Арена» усилили охрану: стоят полицейские машины и автомобили «Росгвардии». Горожане в этом время отдыхают и веселятся.

На мероприятиях усилили охрану
Елизавета Горячева

Расписание мероприятий на 29 июня

Сегодня в парке «Арена» пройдет День молодежи. Он начался в 12:00 и закончится в 22:00. В парке запланированы фестиваль по чир-спорту, турнир по фиджитал-баскетболу, танцевальные батлы, выступление музыкальных групп, фестиваль короткометражного кино, презентация молодежных движений и патриотических клубов, интерактивные площадки для детей разных возрастов и другие локации.

В конце выступит хедлайнер, местная группа «Айвазовский оркестра». Как пишут организаторы, участие бесплатное, но нужно получить билет.

На Михайловской набережной праздничное утро началось с мероприятия «Новосибирск спортивный». В зеленой зоне у воды можно поиграть в хоккей и бильярд, позаниматься фитнесом и танцами. В 19:00 на правом берегу начнется препати рок-фестиваля «Ветер Сибири» (0+). Выступать будут группы МУККА и «АнимациЯ».

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