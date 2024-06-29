Ждут рок-фестиваль и жарятся на солнце: как новосибирцы празднуют День города в +34 градуса — онлайн

Сегодня, 29 июня, Новосибирск начал праздновать свой 131-й день рождения и отмечает День молодежи. Мероприятия проходят в этом году не на площади Ленина, а на Михайловской набережной, в парке «Арена» и на других площадках города. НГС в режиме онлайн следит за тем, как новосибирцы в аномальную жару поздравляют город с праздником.
Рассказывайте, празднуете ли вы сегодня День города и День молодежи?
Журналисты НГС уже выехали на площадки, где сегодня пройдут мероприятия, например, в парке «Арена» усилили охрану: стоят полицейские машины и автомобили «Росгвардии». Горожане в этом время отдыхают и веселятся.
Расписание мероприятий на 29 июня
Сегодня в парке «Арена» пройдет День молодежи. Он начался в 12:00 и закончится в 22:00. В парке запланированы фестиваль по чир-спорту, турнир по фиджитал-баскетболу, танцевальные батлы, выступление музыкальных групп, фестиваль короткометражного кино, презентация молодежных движений и патриотических клубов, интерактивные площадки для детей разных возрастов и другие локации.
В конце выступит хедлайнер, местная группа «Айвазовский оркестра». Как пишут организаторы, участие бесплатное, но нужно получить билет.
На Михайловской набережной праздничное утро началось с мероприятия «Новосибирск спортивный». В зеленой зоне у воды можно поиграть в хоккей и бильярд, позаниматься фитнесом и танцами. В 19:00 на правом берегу начнется препати рок-фестиваля «Ветер Сибири» (0+). Выступать будут группы МУККА и «АнимациЯ».