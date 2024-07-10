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Лето +31 градус не за горами: к новосибирцам вот-вот вернется сильная жара — прогноз погоды

+31 градус не за горами: к новосибирцам вот-вот вернется сильная жара — прогноз погоды

Уже к концу рабочей недели сильно потеплеет

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10 комментариев
В ближайшие дни почти не будет осадков

В Новосибирске и Новосибирской области будет усиливаться жара. Об этом редакции НГС рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По словам специалиста, в ночь на 11 июля в НСО установится температура +11…+16 градусов, а днем +24…+29 градусов. Будет северо-западный ветер скоростью 2–7 м/с, местами с порывами до 13 м/с. В некоторых восточных районах вероятны дожди и грозы.

Ночью 12 июля в области ожидаются +12…+17 градусов. Днем в пятницу возможны +25…+30 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, но местами по северо-западу все же возможны кратковременные дожди и грозы.

В ночь на 13 июля в регионе прогнозируют +15…+20 градусов. Днем температура увеличится до +26…+31 градусов. Местами по западу вероятны осадки.

В Новосибирске ночью четверга синоптики обещают +14…+16 градусов, а днем +24…+26 градусов. В ночное и утреннее время местами пройдет небольшой дождь.

Предстоящие пятница и суббота в городе пройдут без осадков. Ночью 12 июля температура достигнет +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов. Ночью 13 июля ожидаются +16…+18 градусов, а днем +28…+30 градусов.

Нутрициолог рассказала, как правильно питаться в жару.

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Комментарии
11
Антон-nsk
10 июля 2024, 15:20
Кайф
Unclе Sam
10 июля 2024, 15:08
Это отлично! Шашлычина продолжается! Oh, Yeah!
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