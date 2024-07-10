+31 градус не за горами: к новосибирцам вот-вот вернется сильная жара — прогноз погоды

В ближайшие дни почти не будет осадков Источник: Анна Писаренко / NGS.RU











В Новосибирске и Новосибирской области будет усиливаться жара. Об этом редакции НГС рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра.



По словам специалиста, в ночь на 11 июля в НСО установится температура +11…+16 градусов, а днем +24…+29 градусов. Будет северо-западный ветер скоростью 2–7 м/с, местами с порывами до 13 м/с. В некоторых восточных районах вероятны дожди и грозы.



Ночью 12 июля в области ожидаются +12…+17 градусов. Днем в пятницу возможны +25…+30 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, но местами по северо-западу все же возможны кратковременные дожди и грозы.



В ночь на 13 июля в регионе прогнозируют +15…+20 градусов. Днем температура увеличится до +26…+31 градусов. Местами по западу вероятны осадки.



В Новосибирске ночью четверга синоптики обещают +14…+16 градусов, а днем +24…+26 градусов. В ночное и утреннее время местами пройдет небольшой дождь.



Предстоящие пятница и суббота в городе пройдут без осадков. Ночью 12 июля температура достигнет +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов. Ночью 13 июля ожидаются +16…+18 градусов, а днем +28…+30 градусов.



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