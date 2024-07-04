НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

ю-з.

 742мм 54%
Подробнее
7 Пробки
USD 87,95
EUR 94,58

СРОЧНО

В подъезде начался ливень — видео

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Сибиряк против дрона-камикадзе
Дело против адвоката
Что думают о богатстве России
Миллиарды на «бабл-ти»
Опасные специи
Афиша на июль
Проблемы с самолётами S7
НГС в Telegram
Еда Здоровье эксперт Не заменяйте прием пищи ягодами или фруктами! Нутрициолог рассказала, как правильно питаться в жару

Не заменяйте прием пищи ягодами или фруктами! Нутрициолог рассказала, как правильно питаться в жару

Как не отравиться и не стать жертвой обезвоживания

1 963
13 комментариев
Что стоит есть на жаре?

Во многие российские регионы пришла жара. Организму нужно адаптироваться к новым условиям окружающей среды, которые вносят свои коррективы. Как правильно питаться в жару, чтобы не навредить себе, рассказывает наши коллегам из NGS24.RU семейный нутрициолог, эксперт Международного Института Интегративной Нутрициологии Ксения Уваровская.

  • Сделайте акцент на растительные источники белка — бобовые (нут, чечевица, маш) и крупы (гречка, киноа);

  • отдавайте предпочтение легкой пище. Затраты энергии в летние месяцы сокращаются, и наш организм уже не нуждается в наваристых бульонах, которые согревали нас в зимний период;

  • включите в рацион больше овощей и зелени — отличный источник клетчатки. Увеличивайте количество клетчатки в рационе постепенно. При нарушении баланса кишечной микрофлоры резкое увеличение клетчатки может спровоцировать расстройство стула, вздутие и газообразование;

  • пополните запас витаминов и антиоксидантов из сезонных фруктов и ягод. Однако не переусердствуйте! Избыток фруктозы может привести к нарушению баланса кишечной микрофлоры и развитию метаболических нарушений. Рекомендуемая норма — до 400 граммов в день;

  • не пропускайте прием пищи, если в жаркое время у вас нет аппетита. Для легкого перекуса подойдет смузи из овощей и фруктов с источниками жиров, белка и суперфудами: кокосовым и миндальным маслом, спирулиной, ягодами годжи и семенами чиа. Экспериментируйте с ингредиентами для салатов, придумывайте новые сочетания;

  • не заменяйте прием пищи ягодами или фруктами — это приведет к дефициту белка, жиров и жирорастворимых витаминов, микроэлементов.

Как обращаться с продуктами в жару?

Летняя жара способствует размножению патогенных микроорганизмов и порче продуктов. Избегайте сомнительные точки питания с некачественной едой (продажа с рук, вокзалы, ларьки и фуд-траки). Выбирайте проверенные торговые точки и проверяйте срок годности продуктов питания.

Сезонные овощи, фрукты и зелень после покупки тщательно мойте с использованием «ванночек»:

  • для овощей и фруктов: добавьте в воду сок одного лимона, 4 столовые ложки соли и оставьте в ней продукты на 1 час. Затем ополосните чистой водой.

  • для зелени: на 1 литр воды добавьте 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку соды, замочите зелень на 1 час. Затем промойте чистой водой и дайте просохнуть.

Оптимальная температура хранения свежего мяса, птицы, рыбы — не выше +2... +4 градусов. В сезон шашлыков рекомендуется хранить готовое мясо не больше 24 часов при температуре -2… +4 градусов. А в идеале мясо нужно съедать в течение трех часов после готовки. Сочетайте мясо с розмарином, чтобы уменьшить продукты гликации, которые ведут к старению.

Обезвоживание

Летом мы усиленно потеем — это защитный механизм организма от перегрева. Потоотделение приводит к изменению водно-солевого баланса и повышает вязкость крови. Надо пополнять запас жидкости в организме еще до появления чувства жажды. Считается, если вы испытываете жажду, то организм уже потерял 2% жидкости.

При этом не стоит пить холодную воду, так как она сузит кровеносные сосуды, что может привести к повышению температуры тела и еще большему перегреву. Откажитесь от сладких газированных напитков, которые не утоляют жажду. Ограничьте употребление кофе — его мочегонный эффект приводит к быстрой потере жидкости.

Пейте больше воды. Международные медицинские организации рекомендуют потреблять женщинам — 2,7 литра воды в день, а мужчинам — 3,7 литра воды. Это вся жидкость, включая продукты. В жару допускается увеличение нормы на 0,5–1 л.

Также подойдут минеральная вода, травяные чаи с мятой, листьями смородины и малины, овощи с большим содержанием воды — огурцы, помидоры, шпинат, цукини, сельдерей, болгарский перец, цветная капуста. Горячий чай (и зеленый, и черный) увеличивает образование пота, способствуя эффективному охлаждению.

Читайте также: Всегда ли овощи со своего огорода полезнее покупных? Увы, нет. Нутрициолог объяснил, как найти здоровую пищу.

ПО ТЕМЕ
Нутрициолог Еда Правильное питание Жара Обезвоживание Тепловой удар
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
ex_Tommy58
4 июля 2024, 15:44
смузи из овощей и фруктов с источниками жиров, белка и суперфудами: кокосовым и миндальным маслом, спирулиной, ягодами годжи и семенами чиа... Свекла, ананас, манго, капуста и спирулина... (а что это такое?)
Маленький гигант большого секса
4 июля 2024, 15:36
Лучше все в жару проводить время на Неокоме. Шашлычина уже жарится, девчонки пляшут, музончик долбит.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Джером,  37

Юра,  45

Свет Лана,  60

Алексей Ерёмин,  64

yurakazancev54,  51

Евген83,  40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление