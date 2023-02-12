«Золотой» вольер для собак и собственный пляж: показываем особняк за $ 12 млн, где живет Филипп Киркоров

Из калитки элитного коттеджа выходит молодой человек в рабочей одежде со следами земли и глины. Спрашиваем, как попасть к воде.



— Тут всё застроено, — пожимает плечами наш собеседник. — Есть за магазином неприметная тропинка, ее местные знают. Или уже с пляжа, это далеко, на автобусе ехать нужно.



На вопрос о звездных соседях молодой человек криво улыбнулся.



— Да, конечно, знаем, где Киркоров живет. Все знают. Нет, самого не видели, мы же обычные рабочие.



Накинув капюшон, наш собеседник попрощался и отправился по своим делам, а мы двинулись дальше искать выход к бухте.