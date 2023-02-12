«Золотой» вольер для собак и собственный пляж: показываем особняк за $ 12 млн, где живет Филипп Киркоров

Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров не изменяет своему эпатажному образу — в последнее время его имя часто можно встретить в новостной повестке. СМИ обсуждают то пластические операции певца, то внезапные скандалы с православными активистами: на артиста подали в суд за оскорбление чувств верующих после его танцев на кресте.
Корреспонденты MSK1.RU отправились в подмосковный Красногорск, где на уединенном полуострове в Мякининской пойме Москвы-реки расположилась усадьба семьи Киркоровых. Особняк с гектаром земли артист приобрел в 2017 году, риелторы оценили покупку более чем в 12 миллионов долларов. По данным Росреестра, владельцем участка с постройками до сих пор является Филипп Киркоров. В своем поместье король российской поп-музыки живет с детьми Аллой-Викторией и Мартином, отцом Бедросом и его женой Людмилой.
«Где живет — все знают»
Наш путь начался на другом берегу Живописной бухты, на Мякининском шоссе, где элитные коттеджи соседствуют с деревянными домами и многоэтажными новостройками. Мы рассчитывали найти выход к воде с видом на владения Филиппа Киркорова. Правда, для этого было необходимо сначала попасть на территорию закрытого коттеджного поселка «Береста», скрытого за пятиметровым забором.
Из калитки элитного коттеджа выходит молодой человек в рабочей одежде со следами земли и глины. Спрашиваем, как попасть к воде.
— Тут всё застроено, — пожимает плечами наш собеседник. — Есть за магазином неприметная тропинка, ее местные знают. Или уже с пляжа, это далеко, на автобусе ехать нужно.
На вопрос о звездных соседях молодой человек криво улыбнулся.
— Да, конечно, знаем, где Киркоров живет. Все знают. Нет, самого не видели, мы же обычные рабочие.
Накинув капюшон, наш собеседник попрощался и отправился по своим делам, а мы двинулись дальше искать выход к бухте.
По льду к усадьбе
Прогулка особого удовольствия не приносит: в элитном поселке совершенно не принято чистить тротуары от льда и снега. Нам, как и другим немногочисленным прохожим, приходится перебираться через горы смерзшихся льдин и ямы между ними, заполненные грязной водой. Очевидно, обитатели этих краев видят тротуар только из окна авто, поэтому чистым ему быть необязательно.
Вся береговая линия действительно застроена элитными коттеджами: от воды нас отделяет всего пара сотен метров, но попасть к ней при этом невозможно. Выручили приветственно распахнутые в ожидании КАМАЗа ворота стройплощадки, через которые мы беспрепятственно прошли к бухте. Здесь после завершения строительных работ обещает быть общественная зона отдыха: уже видны очертания деревянного променада и детской площадки.
С набережной издали открывается вид на дом и участок Киркорова, но нас с полуостровом, на котором расположены его владения, разделяет пространство водоема. Припомнив, когда в последний раз в Москве была оттепель, и понадеявшись на лучшее, мы спускаемся на лед и по следам рыбаков отправляемся через бухту к причалу усадьбы. Ориентиром нам служит сверкающий золотом купол часовни семьи Киркорова.
Далматины в вольере за полмиллиона
По мере того как мы приближаемся к полуострову, всё больше впечатляет масштаб владений. На участке, помимо самого дома площадью более 1000 квадратных метров, находятся сад, бассейн, сауна, личный спортзал, теннисный корт, который зимой часто превращается в каток, и уже упомянутая часовня. С территории также обустроен отдельный выход на собственный пляж.
Справа от главного здания расположилась довольно большая огороженная площадка. Из-за забора на нас смотрят две пары глаз: это далматинов выпустили погулять на свежем воздухе. Очевидно, просторная площадка — не что иное, как специальный вольер для выгула, который, по сообщениям СМИ, вместе с теплым домиком для собак обошелся певцу в полмиллиона рублей. Филипп Бедросович даже шутил, что это не будка с вольером, а элитная жилплощадь.
Далматины — настоящие любимцы Киркоровых. Год назад двух щенков Оливера и Арчи подарили детям певца. На собак глава семьи не пожалел средств: помимо дорогостоящего вольера он потратился на психолога-кинолога, который 2–3 раза в неделю приезжал и занимался с щенками. Известно, что за услуги зоопсихолога Киркоров платил 100 тысяч рублей в месяц. Специалист корректировал поведение собак, которые могли погрызть дорогую итальянскую мебель звезды.
Интерьеры, достойные короля
К слову, о мебели: внутренняя обстановка особняка Филиппа Киркорова знакома широкой общественности благодаря многочисленным фотографиям в соцсетях самого артиста и его именитых гостей.
Несмотря на то что особняк оформлен в стиле итальянской неоклассики и удивляет количеством антикварной мебели, обустроен он по передовым технологиям: современная вентиляция, продуманные системы хранения, собственный лифт, а вход в спальню — по отпечатку пальца. Для каждого члена семьи предусмотрены свои спальни, гардеробные и ванные комнаты.
Первое, что бросается в глаза при входе в дом, — витая лестница: Киркоров говорил о том, что она символизирует его тернистый путь к успеху.
Кстати, одно из помещений в особняке выделено как отдельный уголок успеха: там хранятся награды артиста, а также самые ценные подарки от близких и поклонников.
Пирс, который мешает рыбачить
Участок Филиппа Киркорова расположился на южном мысу полуострова и имеет изогнутую форму, повторяющую береговую линию. Кроме личного пляжа, куда ведет лестница от ротонды, на территории усадьбы выстроен причал.
8 февраля стало известно, что из-за этого пирса на певца подали в суд. Житель Московской области Анатолий Рыськов указал в исковом заявлении, что пирс якобы мешает ему рыбачить. Кроме того, по мнению Анатолия, артист установил причал незаконно. Адвокат Киркорова Александр Добровинский отозвался об иске иронически:
— Господин Рыськов считает, что этот пирс мешает ему ловить рыбу, — сообщил он «Пятому каналу». — По всей видимости, истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Другого места он не видит.
Вероятно, пирс действительно может кому-то помешать в рыбной ловле, но явно не зимой: в Живописной бухте мы заметили немало лунок для подледной ловли. Несколько рыбаков сидят вдалеке у моста и один — совсем рядом с выходом на усадебный пляж. К нему мы и направились.
Окуньки у стен особняка
Александр в зимний сезон приходит порыбачить на пойму всякий раз, когда выдается такая возможность. Сам он из Красногорска и признается, что даже в этом относительно тихом подмосковном городе свежего воздуха ему не хватает.
— Там Новая Рига, тут Волоколамка, — показывает он свободной от удочки рукой. — Единственный островок чистый, хоть подышать можно.
На льду топорщат жабры окуньки с ярко-оранжевыми плавниками. Одну рыбку Александр вытащил прямо при нас. Разговор о владельцах усадеб в поселке у мужчины не вызывает воодушевления, он явно приходит в бухту за рыбой, а не за звездным соседством.
— Кто живет? Известно кто: богатые люди, знаменитые. Тут, говорят, Бедросович поселился. Действительно? Ну, значит, не врут.
На вопрос, не мешает ли ему пирс Киркорова, Александр улыбается:
— Да я здесь только зимой. Летом, конечно, не подступиться — застроили. Тут, поглядите, всё к воде прямо. А по закону сколько должно быть? 300 метров! Ну уж что поделать…
О самом артисте Александру говорить, очевидно, не так интересно, как о рыбалке или свежем воздухе.
— Поет, — снисходительно улыбается мужчина. — Ну и пусть поет. Я вообще-то не меломан. Так, разве что по пьянке что-нибудь спеть. Но, конечно, не Киркорова.
Слухи о соседях
Чуть поодаль, у соседствующего с усадьбой Киркорова коттеджа, двое рабочих на берегу заняты строительством деревянных мостков. Вероятно, на этом месте появится еще один пирс.
— Конечно знаем, кто живет, — охотно отзывается один из мужчин, заглушив сварочный аппарат. — Видеть, правда, не видели. Но сейчас они все, наверное, на югах, сюда только приезжают. А знаете, кто еще живет здесь на острове? Директор «Спартака». Вот!
На вопрос, где именно живет директор «Спартака» и как его фамилия, мужчина ответить не смог, так что понять, о ком речь — о Евгении Мележикове или о ком-то из бывших директоров, у нас не вышло.
Рабочий снова взялся за сварку, а мы обернулись, чтобы еще раз окинуть взглядом бухту, вид на которую открывается из звездного особняка. Коттеджи причудливой архитектуры, лодочные станции, причалы для яхт. Чистоту белого простора здесь нарушают только громоздкие новостройки жилого комплекса, возведенного напротив полуострова. Когда Филипп Киркоров покупал свой особняк, высоток еще не было, но разве может пустовать столь ценная земля? Жители этих многоэтажек могут наблюдать из окон не только живописные берега бухты, но и усадьбу с ее вольером, теннисный кортом и мешающим рыбалке причалом.
Из публикаций на MSK1.RU вы можете узнать о поместье Никиты Михалкова на Николиной горе, увидеть дом, в котором живет Полина Гагарина, и почитать, что о Григории Лепсе говорят его соседи. Также читайте репортаж из деревни Грязь, где находится замок Пугачевой, и материал про поселок олигархов, в котором живут Чубайс и Абрамович. Посмотрите репортаж из сверхэлитной Барвихи, где находится дом британской супермодели Наоми Кэмпбелл, и из экологичного Серебряного Бора, где живет главный «есаул» отечественной эстрады Олег Газманов.