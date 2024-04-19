Выехал на встречку: водитель «Рено» погиб в ДТП с «Лэнд Крузером» на новосибирской трассе

В Ордынском районе Новосибирской области в ДТП погиб водитель «Рено Дастер» с легковым прицепом. Как сообщили 19 апреля в Госавтоинспекции региона, внедорожник столкнулся с «Лэнд Крузером» после того, как выехал на встречную полосу движения.
Авария произошла на 124-м километре дороги К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар».
— 66-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер» с легковым прицепом, ехал со стороны р.п. Ордынское в сторону р.п. Краснозерское. Он выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с встречным автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», которым управлял 49-летний водитель, — уточнили в ГИБДД.
На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.
Сегодня НГС сообщал, что владелец «Тойоты Камри», которая влетела в забор жилого дома в Чулыме, несколько раз попадался на превышении скорости.