«Вот как у нас носятся в Чулыме»: влетевшую в забор «Тойоту» 8 раз штрафовали за превышение скорости

По предварительной информации, водитель был пьян Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











Владельца «Тойоты Камри», которая влетела в забор жилого дома в Чулыме, восемь раз штрафовали за превышение скорости. По данным НГС, автомобиль попадал в поле зрения ГИБДД с 2021 года. В 2017 году «Тойота» попадала в аварию в Калининском районе Новосибирска.



С 2017 года по настоящее время автомобиль сменил пять владельцев — последним числится Евгений Н., зарегистрированный в Чулымском районе.

Как рассказали НГС очевидцы, в машине на момент ДТП находились местные жители Артём Ш. и Евгений П. Один из свидетелей снял на видео первые минуты после аварии.

— Вот у нас как носятся в Чулыме, снесли забор, — говорит автор на видео.

Он также сказал, что погибли два человека, которые находились в машине. Эту информацию опровергли в ГИБДД.

На месте работали все экстренные службы Источник: Читатель НГС

По данным ГИБДД, за рулём «Тойоты» находился мужчина 1995 года рождения — он скончался в больнице. Его пассажир, мужчина 1997 года рождения, госпитализирован. По предварительной информации, погибший не имел водительских прав и был за рулём в нетрезвом состоянии.

14 апреля в Новосибирской области произошло смертельное ДТП на Чуйском тракте. В результате погиб 49-летний водитель.



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