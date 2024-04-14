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Происшествия Один погиб, у троих травмы: смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском

Один погиб, у троих травмы: смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском

Водитель Toyota Carina выехал на встречку

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Авария произошла на Чуйском тракте

Смертельное ДТП произошло на трассе в Искитимском районе. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, один человек погиб, трое получили травмы.

— 49-летний водитель за рулем Toyota Carina ехал по Чуйскому тракту в сторону Новосибирска. При неустановленных обстоятельствах он выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом Honda Stepwgn, которым управлял 48-летний мужчина, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП водитель Toyota погиб. Госпитализация понадобилась водителю Honda, а также двум его пассажирам: 42-летней женщине и 16-летней девочке. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Тюменской области в тройной аварии погиб житель Новосибирской области. Авария произошла утром 14 апреля на трассе Тюмень — Омск.

ПО ТЕМЕ
ДТП Смертельная авария Чуйский тракт Новосибирск
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