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Происшествия Не выдержал безопасную дистанцию: новосибирец погиб в ДТП трех фур в Тюменской области

Не выдержал безопасную дистанцию: новосибирец погиб в ДТП трех фур в Тюменской области

Движение на участке трассы, где произошла авария, открыто лишь по обочине

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Еще один пострадавший в ДТП госпитализирован в тяжелом состоянии

В Ишинском районе Тюменской области в тройной аварии погиб житель Новосибирской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД по Тюменской области.

Авария, по предварительным данным, произошла утром в воскресенье, 14 апреля, на 293-м километре федеральной дороги «Тюмень-Омск».

38-летний водитель фуры DAF в пути не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную фуру MAN. Затем DAF выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб сошелся с отечественным «КамАЗом».

— В аварии погиб 30-летний пассажир «КамАЗа», мужчина проживал в Новосибирской области. 57-летний мужчина, управлявший «КамАзом» с тяжёлой травмой госпитализирован в больницу, —говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственная группа. Движение на участке трассы ведется по обочине, в реверсивном порядке.

Ранее в Новосибирске погиб пассажир автомобиля Toyota в аварии во дворе. Пьяный водитель врезался в дерево.

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Тюменская область Новосибирская область МВД ГИБДД ДТП
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