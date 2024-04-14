Не выдержал безопасную дистанцию: новосибирец погиб в ДТП трех фур в Тюменской области

Еще один пострадавший в ДТП госпитализирован в тяжелом состоянии Источник: ГИБДД по Тюменской области











В Ишинском районе Тюменской области в тройной аварии погиб житель Новосибирской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД по Тюменской области.



Авария, по предварительным данным, произошла утром в воскресенье, 14 апреля, на 293-м километре федеральной дороги «Тюмень-Омск».



38-летний водитель фуры DAF в пути не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную фуру MAN. Затем DAF выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб сошелся с отечественным «КамАЗом».



— В аварии погиб 30-летний пассажир «КамАЗа», мужчина проживал в Новосибирской области. 57-летний мужчина, управлявший «КамАзом» с тяжёлой травмой госпитализирован в больницу, —говорится в сообщении ведомства.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственная группа. Движение на участке трассы ведется по обочине, в реверсивном порядке.

