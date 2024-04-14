Врезался в дерево: мужчина погиб в аварии во дворе на Котовского в Новосибирске — видео

На месте погиб пассажир иномарки Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











В Ленинском районе Новосибирска произошла смертельная авария. Информацию об этом распространил отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

ДТП произошло в 8 часов утра в воскресенье, 14 апреля. 31-летний водитель автомобиля Toyota Fielder ехал по двору в сторону дома №8 на улице Котовского. В пути он не справился с управлением и врезался в дерево. На месте от полученных травм погиб 33-летний пассажир иномарки.



— У водителя автомобиля Toyota Fielder установлено состояние алкогольного опьянения, — также сообщили в ГИБДД.



На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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