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Происшествия Врезался в дерево: мужчина погиб в аварии во дворе на Котовского в Новосибирске — видео

Врезался в дерево: мужчина погиб в аварии во дворе на Котовского в Новосибирске — видео

Водитель иномарки был пьян

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23 комментария
На месте погиб пассажир иномарки

В Ленинском районе Новосибирска произошла смертельная авария. Информацию об этом распространил отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области.

ДТП произошло в 8 часов утра в воскресенье, 14 апреля. 31-летний водитель автомобиля Toyota Fielder ехал по двору в сторону дома №8 на улице Котовского. В пути он не справился с управлением и врезался в дерево. На месте от полученных травм погиб 33-летний пассажир иномарки.

— У водителя автомобиля Toyota Fielder установлено состояние алкогольного опьянения, — также сообщили в ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Если вы знаете подробности происшествия, то свяжитесь с редакцией по телефону 8–923–157–00–00 (WhatsApp).

В конце марта в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с автомобилем Great Wall. Его водитель вылетел на встречную полосу.

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Новосибирск МВД ДТП ГИБДД
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