Вылетел на встречку: смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе — кадры с места аварии

В лобовом ДТП погиб водитель Great Wall Источник: ГИБДД по НСО











Вечером 27 марта в Ордынском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, водитель Mercedes выехал на встречную полосу.



— 62-летний водитель за рулем Mercedes ехал по трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар со стороны города Новосибирска. По предварительным данным, при повороте налево в сторону села Красный Яр водитель выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Great Wall, — пояснили в инспекции.

Источник: ГИБДД по НСО

В результате аварии 75-летний водитель Great Wall скончался от полученных травм. На месте аварии работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

