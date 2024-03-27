НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

1 м/c,

вос.

 751мм 80%
Подробнее
0 Пробки
USD 92,59
EUR 100,27
Реклама

СРОЧНО

Чем в Новосибирске запомнилась Алла Пугачева

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Смертельное селфи
Как найти работу в ИТ-компании
Скандалы «Метро МиРа»
Кандидаты в шорт-лист премии
Как живёт пацанка после шоу
Доступное протезирование зубов
Почему теряют равновесие
НГС в Telegram
Происшествия Вылетел на встречку: смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе — кадры с места аварии

Вылетел на встречку: смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе — кадры с места аварии

Водитель Great Wall скончался на месте аварии

9 719
38 комментариев
В лобовом ДТП погиб водитель Great Wall

Вечером 27 марта в Ордынском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, водитель Mercedes выехал на встречную полосу.

— 62-летний водитель за рулем Mercedes ехал по трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар со стороны города Новосибирска. По предварительным данным, при повороте налево в сторону села Красный Яр водитель выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Great Wall, — пояснили в инспекции.

В результате аварии 75-летний водитель Great Wall скончался от полученных травм. На месте аварии работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске водитель Toyota Highlander влетел в подъезд, из которого в этот момент выходила женщина с мужем. В результате аварии сибирячке оторвало ногу.

ПО ТЕМЕ
ДТП Смертельное ДТП Авария Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это не наказание, а месть». Криминолог объяснил, почему не казнят террористов из «Крокуса»
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
Меняют маршруты и отказываются ехать в пробке: сибирячка год ездит на работу на троллейбусе № 7 — у нее накопились претензии
Елизавета Леонтьева
Жительница Новосибирска
Мнение
«Люди бежали так быстро, что охватывал животный страх»: студент стал очевидцем теракта в Crocus City Hall
Рекомендуем
Знакомства

Annita, 38

Anton, 43

Сергей, 43

Анна, 37

Борис, 34

Юлия, 39

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление