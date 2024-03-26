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Происшествия эксклюзив «С ее семьи надо брать пример»: что известно о женщине, которой оторвало ногу в ДТП на Ватутина — репортаж с места аварии

«С ее семьи надо брать пример»: что известно о женщине, которой оторвало ногу в ДТП на Ватутина — репортаж с места аварии

Чтобы помочь пострадавшей, жители подъезда сдали кровь для переливания

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Подъезд, у которого случилось ДТП

В Новосибирске жители подъезда дома на Ватутина, 11 сдали кровь для своей соседки: женщин потеряла ногу в аварии вечером 25 марта. В пострадавшую на выходе из дома влетел кроссовер Toyota Highlander. Сейчас сибирячка находится в реанимации в городской больнице № 34.

— Сегодня жители подъезда ездили в Центр крови на Серафимовича, сдавали кровь для пострадавшей женщины. Пострадавшая находится в реанимации. Во время аварии ей сильно повредило ногу. Бабушку и дедушку знаю, постоянно здороваются, доброжелательные, — рассказал сосед пострадавших Максим.

Супружеская пара переехала в этот дом около 5 лет назад

Инцидент произошел в 18:36 и попал на видео. Автомобиль на скорости врезался в подъезд, откуда как раз вышла женщина с супругом.

— С пострадавшей семьи вообще надо брать пример. Переехали они в дом лет пять назад, всегда ходили вместе, за хлебом вместе, в аптеку тоже вдвоем. Очень неразлучные. Знаю, что они педагоги, — отметила жительница Виктория.

Местные жители подтвердили, что мужчина, который был за рулем, живет в одном подъезде с пострадавшими, но отметили, что раньше не видели этот автомобиль.

— Эту машину я раньше тут не видела. Не знала, что у мужчины вообще есть автомобиль. Не ожидали, что такое может произойти. Сосед, который был за рулем, — обычный мужчина, не пьющий, всегда здоровался с соседями, но сильно ни с кем не общался, — рассказала Галина.

На месте аварии остались кровавые следы

ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что водитель был трезв. Сотрудники Госавтоинспекции вынесли определение об административном правонарушении. Речь идет о ст. 12.24 КоАП.РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспорта, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Очевидцы рассказали, как помогали пострадавшей. В полиции также назвали предварительную причину происшествия — водитель перепутал педали.

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ДТП Оторвало ногу Перепутал педали Новосибирск
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