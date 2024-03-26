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Девушке оторвало ногу из-за ДТП

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Происшествия «Он ее раздавил, ногу оторвало»: водитель кроссовера перепутал педали и врезался в подъезд — что с пострадавшей

«Он ее раздавил, ногу оторвало»: водитель кроссовера перепутал педали и врезался в подъезд — что с пострадавшей

Женщине на помощь бросились очевидцы

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Автомобиль на скорости врезался в подъезд, откуда вышла женщина

Женщине, в которую влетел кроссовер Toyota Highlander, оторвало ногу — очевидица сообщила детали происшествия.

Инцидент произошел вчера, 25 марта, в 18:36 на Ватутина, 11 и попал на видео, которое было опубликовано телеграм-каналом «АСТ-54 Blaсk».

Автомобиль на скорости врезался в подъезд, откуда вышла женщина.

— Я забирала ребенка из сада, и мы только прошли это место, как я услышала звук газующей машины. Обернулась и увидела, как он рядом газует, и сказала рядом маме одногруппницы моей дочери: «Убери детей подальше на обочину на всякий случай. Так газует, напугал». И обернулась опять, и всё как в фильме в замедленной съемке, он смотрит назад и начинает ехать, — вспоминает очевидица.

Она добавила, что как раз из подъезда вышла пара. Предупредить об опасности девушка не успела. По предварительным данным, водитель перепутал педали и вместо тормоза нажал на газ. Машина врезалась в подъезд, где стояла женщина. Мужчина, по словам девушки, нажал так сильно на газ из-за наледи на парковке — не мог выехать с горки, а когда вылетел, то не успел среагировать.

— Всё было очень быстро. Он сначала не понял и начал руль в нашу сторону выкручивать. Мужчина начал орать: «Что ты наделал!» и стучать ему. Я начала кричать и скорую быстро вызывать, полицию, — объяснила девушка.

Водитель отъехал вперед.

— Я сразу увидела ногу оторванную и начала в скорую звонить и кричать, чтобы приезжали быстрее. Он ее раздавил, у нее ногу оторвало. Мой муж прибежал и соседи спустились с этого дома. Муж хотел ей как-нибудь перетянуть ногу до приезда скорой, она пришла в сознание и сказала: «Не трогайте меня». Муж этой женщины и водитель были в шоке. Приехала реанимация, ее погрузили и ногу на штанине, — отметила очевидица.

Она отметила, что и водитель, и пострадавшая — соседи, и мужчина не был раньше замечен в каких-то инцидентах. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что водитель был трезв. Сотрудники Госавтоинспекции вынесли определение об административном правонарушении.


Речь идет о ст. 12.24 КоАП.РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспорта, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Если вы стали свидетелем происшествия или знаете участников ДТП, просим связаться с НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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В 2023 году в Новосибирске грузовик без водителя врезался в подъезд дома. Инцидент попал на камеру домофона.

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