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«Было очень страшно»: грузовик без водителя на скорости врезался в подъезд многоэтажки в Новосибирске

Среди людей нет пострадавших

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Разбито одно из окон первого подъезда

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Грузовик без водителя врезался в подъезд дома на улице 2-й Обской, 69 в Октябрьском районе. Инцидент попал на камеру домофона.

— Вот такая неприятная ситуация произошла. Благо без жертв. Сейчас идет стройка там, мама моя живет этажом выше, было, конечно, страшно очень. Не знаем, как у него так получилось, что он покатился без водителя, — недоумевает местная жительница Евгения. — И он потом сразу уехал, и всё.

На видео с домофона видно, как машина начинает двигаться. Рядом человек бежит и пытается ее остановить, но безуспешно.

ГрузовикОктябрьский районМногоэтажкаИнцидент
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