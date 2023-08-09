«Было очень страшно»: грузовик без водителя на скорости врезался в подъезд многоэтажки в Новосибирске

Грузовик без водителя врезался в подъезд дома на улице
— Вот такая неприятная ситуация произошла. Благо без жертв. Сейчас идет стройка там, мама моя живет этажом выше, было, конечно, страшно очень. Не знаем, как у него так получилось, что он покатился без водителя, — недоумевает местная жительница Евгения. — И он потом сразу уехал, и всё.
На видео с домофона видно, как машина начинает двигаться. Рядом человек бежит и пытается ее остановить, но безуспешно.
Прошлой осенью остановку снес водитель в Первомайском районе Новосибирска.