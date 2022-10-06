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Машина снесла остановку с дороги на Первомайке

По предварительной информации, никто из людей не пострадал

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В ГИБДД информация о ДТП не поступала

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Остановку снес водитель в Первомайском районе Новосибирска. Сейчас павильон остановки «Приобские электросети» стоит на траве. ДТП произошло сегодня, 6 октября, около 09:00.

— Водитель снес остановку на улице Одоевского. Кажется, все живы, скорой нет, — объяснила читательница НГС.

В ГИБДД Новосибирска ответили, что информации о данном ДТП пока не поступало.

Редакция НГС обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, кто будет и как восстанавливать остановку.

В июле 21-летний водитель арендованного автомобиля протаранил остановку общественного транспорта. Погибла 67-летняя женщина, еще три были госпитализированы.

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