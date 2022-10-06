Машина снесла остановку с дороги на Первомайке
По предварительной информации, никто из людей не пострадал
Остановку снес водитель в Первомайском районе Новосибирска. Сейчас павильон остановки «Приобские электросети» стоит на траве. ДТП произошло сегодня,
— Водитель снес остановку на улице Одоевского. Кажется, все живы, скорой нет, — объяснила читательница НГС.
В ГИБДД Новосибирска ответили, что информации о данном ДТП пока не поступало.
Редакция НГС обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, кто будет и как восстанавливать остановку.
В июле 21-летний водитель арендованного автомобиля протаранил остановку общественного транспорта. Погибла