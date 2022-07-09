«Один человек даже подлетел высоко»: очевидцы о смертельном ДТП на остановке
ГИБДД возбудила уголовное дело по факту ДТП
ГИБДД по Новосибирской области возбудила уголовное дело по факту ДТП, которое произошло утром 9 июля в 07:45 утра на Ипподромской улице.
Виктория (по просьбе спикера мы изменили имя. — Прим. ред.) стояла на повороте, когда увидела каршеринговый автомобиль.
— Как он вылетел и сбил знак, и он отлетел, затем как грейдер шел вперед и сбивал все на своем пути. Тела людей раскидывал в стороны. И шел на меня. Я стояла как раз на повороте и при такой скорости неясно было, куда он поедет. Прошел в двух метрах от меня и врезался или остановился. Я пошла вперед. За остановкой спряталась одна женщина, вроде нормально дышала. Одна женщина стонала от боли, — поделилась Виктория.
Как объясняет местная жительница, она на автопилоте пошла дальше.
— Думала, что за рулем нет никого живого. Было ощущение, что просто летит неуправляемое авто. Состояние замедленной съемки, когда вокруг нет никого и он летит прямо на тебя. И решение принять сложно. Да, я стояла на тротуаре и тротуар поднят над поверхностью дороги, но при такой скорости это не проблема, — вспоминает Виктория.
Другая очевидица аварии Ольга рассказала НГС, что автомобиль ехал на большой скорости и не тормозил.
— Машина чуть не сбила пешеходов, которые собирались переходить дорогу, но люди заметили машину и остановились. С Кропоткина выезжала машина в сторону Красного проспекта. Он ее обрулил и на скорости влетел в остановку. После удара в остановку люди разлетелись. Один человек даже подлетел высоко, — описала Ольга.
Местная жительница Елена рассказала НГС, что каменная мусорка, которая стояла недалеко, разлетелась и пролетела через газон.
— Там было страшно. 6 экипажей, родные погибшей, очевидцы рыдали, пассажирка авто была там, давала показания, водителя не было, а она там до сих пор. Нарядная, — поделилась Елена.
В ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что после проведения медицинского освидетельствования установлено, что водитель был пьяным.
— По предварительной информации, 9 июля в 07.47 водитель, следуя на арендованном автомобиле Volkswagen Polo по улице Ипподромской, совершил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре у остановки общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм
На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ближайшее время водителю будет избрана мера пресечения.
На прошлой неделе, 1 июля, под Новосибирском