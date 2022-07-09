«Один человек даже подлетел высоко»: очевидцы о смертельном ДТП на остановке

ГИБДД по Новосибирской области возбудила уголовное дело по факту ДТП, которое произошло утром 9 июля в 07:45 утра на Ипподромской улице. 21-летний водитель арендованного автомобиля протаранил остановку общественного транспорта. Погибла 67-летняя женщина, еще три были госпитализированы.



Виктория (по просьбе спикера мы изменили имя. — Прим. ред.) стояла на повороте, когда увидела каршеринговый автомобиль.



— Как он вылетел и сбил знак, и он отлетел, затем как грейдер шел вперед и сбивал все на своем пути. Тела людей раскидывал в стороны. И шел на меня. Я стояла как раз на повороте и при такой скорости неясно было, куда он поедет. Прошел в двух метрах от меня и врезался или остановился. Я пошла вперед. За остановкой спряталась одна женщина, вроде нормально дышала. Одна женщина стонала от боли, — поделилась Виктория.



Как объясняет местная жительница, она на автопилоте пошла дальше.