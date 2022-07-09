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«Один человек даже подлетел высоко»: очевидцы о смертельном ДТП на остановке

ГИБДД возбудила уголовное дело по факту ДТП

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ДТП произошло утром 9 июля

ДТП произошло утром 9 июля

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ГИБДД по Новосибирской области возбудила уголовное дело по факту ДТП, которое произошло утром 9 июля в 07:45 утра на Ипподромской улице. 21-летний водитель арендованного автомобиля протаранил остановку общественного транспорта. Погибла 67-летняя женщина, еще три были госпитализированы.

Виктория (по просьбе спикера мы изменили имя. — Прим. ред.) стояла на повороте, когда увидела каршеринговый автомобиль.

— Как он вылетел и сбил знак, и он отлетел, затем как грейдер шел вперед и сбивал все на своем пути. Тела людей раскидывал в стороны. И шел на меня. Я стояла как раз на повороте и при такой скорости неясно было, куда он поедет. Прошел в двух метрах от меня и врезался или остановился. Я пошла вперед. За остановкой спряталась одна женщина, вроде нормально дышала. Одна женщина стонала от боли, — поделилась Виктория.

Как объясняет местная жительница, она на автопилоте пошла дальше.

— Думала, что за рулем нет никого живого. Было ощущение, что просто летит неуправляемое авто. Состояние замедленной съемки, когда вокруг нет никого и он летит прямо на тебя. И решение принять сложно. Да, я стояла на тротуаре и тротуар поднят над поверхностью дороги, но при такой скорости это не проблема, — вспоминает Виктория.

Другая очевидица аварии Ольга рассказала НГС, что автомобиль ехал на большой скорости и не тормозил.

— Машина чуть не сбила пешеходов, которые собирались переходить дорогу, но люди заметили машину и остановились. С Кропоткина выезжала машина в сторону Красного проспекта. Он ее обрулил и на скорости влетел в остановку. После удара в остановку люди разлетелись. Один человек даже подлетел высоко, — описала Ольга.

Свидетели говорят, что рядом с остановкой валяется стекло

Свидетели говорят, что рядом с остановкой валяется стекло

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Местная жительница Елена рассказала НГС, что каменная мусорка, которая стояла недалеко, разлетелась и пролетела через газон.

— Там было страшно. 6 экипажей, родные погибшей, очевидцы рыдали, пассажирка авто была там, давала показания, водителя не было, а она там до сих пор. Нарядная, — поделилась Елена.

В ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что после проведения медицинского освидетельствования установлено, что водитель был пьяным.

— По предварительной информации, 9 июля в 07.47 водитель, следуя на арендованном автомобиле Volkswagen Polo по улице Ипподромской, совершил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре у остановки общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм 67-летняя женщина скончалась на месте, три женщины доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ближайшее время водителю будет избрана мера пресечения.

На прошлой неделе, 1 июля, под Новосибирском 12-летний мальчик на мопеде Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda Titan, об этом сообщили в ГИБДД.

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