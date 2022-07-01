12-летний подросток выехал на мопеде на встречную полосу и разбился насмерть
Авария произошла в Новосибирском районе НСО
Сегодня, 1 июля, под Новосибирском 12-летний мальчик на мопеде Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda Titan, об этом сообщили в ГИБДД.
В результате ДТП от полученных травм подросток скончался на месте происшествия.
Как уточнили в ГИБДД, подросток двигался со стороны СНТ «Дружба-2» в сторону СНТ «Энергостроитель» в Новосибирском районе. Несовершеннолетний водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda Titan, им управлял водитель 34 лет.
— В настоящее время на месте ДТП сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция напоминает о том, что управление мототранспортными средствами разрешается лицам, достигшим 16-летнего возраста, имеющим водительское удостоверение соответствующей категории М или А, в зависимости от вида транспорта, а также необходимо строгое соблюдение ПДД во время движения, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Недавно НГС рассказывал, что 40-летний водитель Nissan Note наехал на 6-летнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу. Ребенка доставили в больницу с различными травмами.