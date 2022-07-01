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Срочно12-летний мопедист погиб в ДТП
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12-летний подросток выехал на мопеде на встречную полосу и разбился насмерть

Авария произошла в Новосибирском районе НСО

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12-летний мопедист выехал на встречную полосу

12-летний мопедист выехал на встречную полосу

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Сегодня, 1 июля, под Новосибирском 12-летний мальчик на мопеде Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda Titan, об этом сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП от полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

Как уточнили в ГИБДД, подросток двигался со стороны СНТ «Дружба-2» в сторону СНТ «Энергостроитель» в Новосибирском районе. Несовершеннолетний водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda Titan, им управлял водитель 34 лет.

— В настоящее время на месте ДТП сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция напоминает о том, что управление мототранспортными средствами разрешается лицам, достигшим 16-летнего возраста, имеющим водительское удостоверение соответствующей категории М или А, в зависимости от вида транспорта, а также необходимо строгое соблюдение ПДД во время движения, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Недавно НГС рассказывал, что 40-летний водитель Nissan Note наехал на 6-летнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу. Ребенка доставили в больницу с различными травмами.

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