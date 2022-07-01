12-летний подросток выехал на мопеде на встречную полосу и разбился насмерть

Сегодня, 1 июля, под Новосибирском 12-летний мальчик на мопеде Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda Titan, об этом сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП от полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

Как уточнили в ГИБДД, подросток двигался со стороны СНТ «Дружба-2» в сторону СНТ «Энергостроитель» в Новосибирском районе. Несовершеннолетний водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda Titan, им управлял водитель 34 лет.