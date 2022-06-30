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Водитель Nissan Note наехал на 6-летнюю девочку — она перебегала дорогу

Инцидент произошел в СНТ «Северный садовод»

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Девочка перебегала дорогу

Девочка перебегала дорогу

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В Новосибирске 40-летний водитель Nissan Note наехал на 6-летнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу.

— Сегодня, в 19 часов 00 минут, на территории Заельцовского района, водитель, двигаясь по СНТ «Северный садовод» напротив дома 122, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Девочку доставили в больницу с различными травмами.


В результате ДТП пострадала девочка, которая была доставлена в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется.

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