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«Ниссан» сбил 8-летнюю девочку рядом с «зеброй» — ребенка увезли в больницу

За рулем иномарки оказалась 34-летняя женщина

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Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП

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Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка.

Инцидент произошел вечером 20 июня на улице Героев Революции в Первомайском районе Новосибирска. На повороте на улицу Эйхе 34-летняя женщина за рулем «Ниссан-Марч» сбила переходящего проезжую часть ребенка.

— В результате ДТП пострадала девочка 2014 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение. Характер травм уточняется. Пешеход пересекал проезжую часть вблизи регулируемого пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В настоящее время дополнительные обстоятельства аварии уточняются.

В начале мая в центре Новосибирска «Тойота-Камри» сбила 17-летнего парня на электросамокате. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.

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