«Ниссан» сбил 8-летнюю девочку рядом с «зеброй» — ребенка увезли в больницу
За рулем иномарки оказалась 34-летняя женщина
Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала
Инцидент произошел вечером 20 июня на улице Героев Революции в Первомайском районе Новосибирска. На повороте на улицу Эйхе
— В результате ДТП пострадала девочка 2014 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение. Характер травм уточняется. Пешеход пересекал проезжую часть вблизи регулируемого пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
В настоящее время дополнительные обстоятельства аварии уточняются.
В начале мая в центре Новосибирска «Тойота-Камри» сбила