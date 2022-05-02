В Тихом центре «Тойота-Камри» сбила
17-летнего парня на электросамокате
Парень пересекал проезжую часть
Вчера вечером, 1 мая, 28-летний водитель на «Тойоте-Камри» сбил 17-летнего пешехода, который пересекал на электросамокате проезжую часть улицы Серебренниковской в центре Новосибирска, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу.
— В 21:45 водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Камри», двигался по улице Серебренниковской со стороны улицы Депутатской с левым поворотом на Октябрьскую магистраль. Напротив дома 20 по улице Серебренниковской автомобиль совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на электросамокате слева направо по ходу движения автомобиля, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.
Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.
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