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Тема дняСбили 17-летнего электросамокатчика
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В Тихом центре «Тойота-Камри» сбила 17-летнего парня на электросамокате

Парень пересекал проезжую часть

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Авария произошла в темное время суток

Авария произошла в темное время суток

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Вчера вечером, 1 мая, 28-летний водитель на «Тойоте-Камри» сбил 17-летнего пешехода, который пересекал на электросамокате проезжую часть улицы Серебренниковской в центре Новосибирска, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу.

— В 21:45 водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Камри», двигался по улице Серебренниковской со стороны улицы Депутатской с левым поворотом на Октябрьскую магистраль. Напротив дома 20 по улице Серебренниковской автомобиль совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на электросамокате слева направо по ходу движения автомобиля, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.

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Ранее в Новосибирске поймали водителя, который въехал в столб и бросил умирающего пассажира. Авария случилась ночью 30 апреля. От полученных травм пассажир скончался.

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