Автомобиль въехал в подъезд дома на Ватутина — он придавил женщину. Жесткие кадры

В Новосибирске заявили о том, что автомобиль врезался в подъезд дома в Ленинском районе. Машина придавила женщину, которая выходила из здания.
Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Blaсk» 25 марта. По его данным, инцидент случился в 18:36 на Ватутина, 11.
— Водитель кроссовера Toyota Highlander, сдавая назад, на скорости въехал в подъезд, помяв входную дверь, а вместе с ней и придавив женщину, — сказано в сообщении.
На кадрах видно автомобиль, который стоит на парковочном месте около дома. Машина начинает сдавать назад, когда из здания выходят мужчина и женщина. В этот момент транспорт приближается к подъезду, врезается в дом и сибирячку.
В сообщении сказано, что женщину увезли в больницу фельдшеры. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску и пресс-службу ГУ МВД России и Минздрав по региону с просьбой прокомментировать данные.
В 2023 году в Новосибирске грузовик без водителя врезался в подъезд дома. Инцидент попал на камеру домофона.