Автомобиль въехал в подъезд дома на Ватутина — он придавил женщину. Жесткие кадры

Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Blaсk»











В Новосибирске заявили о том, что автомобиль врезался в подъезд дома в Ленинском районе. Машина придавила женщину, которая выходила из здания.



Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Blaсk» 25 марта. По его данным, инцидент случился в 18:36 на Ватутина, 11.



— Водитель кроссовера Toyota Highlander, сдавая назад, на скорости въехал в подъезд, помяв входную дверь, а вместе с ней и придавив женщину, — сказано в сообщении.

Место произошедшего попало на видео Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Blaсk»

На кадрах видно автомобиль, который стоит на парковочном месте около дома. Машина начинает сдавать назад, когда из здания выходят мужчина и женщина. В этот момент транспорт приближается к подъезду, врезается в дом и сибирячку.

В сообщении сказано, что женщину увезли в больницу фельдшеры. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску и пресс-службу ГУ МВД России и Минздрав по региону с просьбой прокомментировать данные.