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Происшествия Автомобиль въехал в подъезд дома на Ватутина — он придавил женщину. Жесткие кадры

Автомобиль въехал в подъезд дома на Ватутина — он придавил женщину. Жесткие кадры

Машина сдавала назад около дома

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Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях

В Новосибирске заявили о том, что автомобиль врезался в подъезд дома в Ленинском районе. Машина придавила женщину, которая выходила из здания.

Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Blaсk» 25 марта. По его данным, инцидент случился в 18:36 на Ватутина, 11.

— Водитель кроссовера Toyota Highlander, сдавая назад, на скорости въехал в подъезд, помяв входную дверь, а вместе с ней и придавив женщину, — сказано в сообщении.

Место произошедшего попало на видео

На кадрах видно автомобиль, который стоит на парковочном месте около дома. Машина начинает сдавать назад, когда из здания выходят мужчина и женщина. В этот момент транспорт приближается к подъезду, врезается в дом и сибирячку.

В сообщении сказано, что женщину увезли в больницу фельдшеры. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску и пресс-службу ГУ МВД России и Минздрав по региону с просьбой прокомментировать данные.

Если вы стали свидетелем происшествия или знаете участников ДТП, просим связаться с НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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В 2023 году в Новосибирске грузовик без водителя врезался в подъезд дома. Инцидент попал на камеру домофона.

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ДТП Авария Ватутина МВД ГИБДД Скорая помощь Новосибирск
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