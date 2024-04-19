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Происшествия Последствия ДТП с перевернувшейся «Тойотой-Камри»: водитель умер в чулымской больнице

Последствия ДТП с перевернувшейся «Тойотой-Камри»: водитель умер в чулымской больнице

Машина врезалась в забор в Новосибирской области

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24 комментария
Авария произошла вечером

Водитель автомобиля «Тойота-Камри» погиб после аварии в Чулыме. Автомобиль врезался в ограду и перевернулся.

ДТП произошло накануне, 18 апреля. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, 29-летний водитель без прав около 20:10 ехал по улице Рабочей в сторону Трактовой. У дома на Рабочей, 130 съехал с дороги и врезался в забор. В результате автомобиль перевернулся.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля с различными травмами был экстренно госпитализирован в лечебное учреждение, где спустя несколько часов скончался, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Травмы в аварии также получил 27-летний пассажир. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Если вам известны обстоятельства этого происшествия или вы знаете, кто находился в «Тойоте-Камри», то сообщите об этом в редакцию НГС.
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Проверку также проводит прокуратура Новосибирской области. Накануне в ведомстве сообщили, что водитель, по предварительной информации, был пьян.

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Чулым Новосибирская область Смертельное ДТП Погиб водитель
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