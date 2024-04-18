«Не справился с управлением»: водитель въехал в ограждение дома в Новосибирской области

В Новосибирской области водитель машины въехал в ограждение дома. В результате ДТП двое доставлены в медучреждение, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел в Чулымском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Камри» находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ведомстве.
— <…> превысив допустимую скорость на улице Рабочая, не справился с управлением и совершил столкновение, въехав в ограждение дома, — сказано в сообщении.
В автомобиле, по данным ведомства, находилось два человека. Водителя и пассажира транспорта с телесными повреждениями доставили в медучреждение.
Из-за произошедшего прокуратура Чулымского района организовала проверку, сказано в сообщении.
— На место ДТП выехал прокурор района Алексей Вайн для координации деятельности правоохранительных органов. Организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты ее на контроле в прокуратуре, —уточнили в ведомстве.
В январе в Новосибирской области грузовик врезался в стену частного дома. Машина перевернулась.