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Происшествия «Не справился с управлением»: водитель въехал в ограждение дома в Новосибирской области

«Не справился с управлением»: водитель въехал в ограждение дома в Новосибирской области

В результате ДТП в больницу попали два человека

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Инцидент произошел в Чулымском районе

В Новосибирской области водитель машины въехал в ограждение дома. В результате ДТП двое доставлены в медучреждение, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в Чулымском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Камри» находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ведомстве.

— <…> превысив допустимую скорость на улице Рабочая, не справился с управлением и совершил столкновение, въехав в ограждение дома, — сказано в сообщении.

В автомобиле, по данным ведомства, находилось два человека. Водителя и пассажира транспорта с телесными повреждениями доставили в медучреждение.

На место ДТП выехал прокурор района

Из-за произошедшего прокуратура Чулымского района организовала проверку, сказано в сообщении.

— На место ДТП выехал прокурор района Алексей Вайн для координации деятельности правоохранительных органов. Организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты ее на контроле в прокуратуре, —уточнили в ведомстве.

В январе в Новосибирской области грузовик врезался в стену частного дома. Машина перевернулась.

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