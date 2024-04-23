Зарплата директора «Горностая» перевалила за 200 тысяч — топ-5 самых богатых руководителей новосибирских школ

Ирина Путинцева зарабатывает больше других руководителей школ Источник: gornostay.com / Леся Юхимчук, NGS.RU











Мэрия Новосибирска опубликовала данные среднемесячных зарплат директоров школ за 2023 год. Зарплата самого богатого руководителя выросла на 45 тысяч рублей. Смотрим топ-5 самых богатых руководителей учебных учреждений.



По документам, больше всех в среднем за месяц в 2023 году зарабатывала директор центра-гимназии № 6 «Горностай» (Советский район) в Академгородке Ирина Путинцева. Ее среднемесячная зарплата составила 218,7 тысячи рублей. Путинцева не первый год попадает в топы, как самый богатый директор, например, в прошлом году ее средняя зарплата составила 183,1 тысячи рублей, в 2022 году она получила 146,8 тысячи рублей, а в 2021 году — 134,6 тысячи рублей в месяц. В 2023 году заработок Путинцевой увеличился примерно на 45 тысяч рублей.

Руководитель школы №217 (Кировский район) Елена Третьякова оказалась на втором месте по заработку, в среднем в 2023 году в месяц она получала 172,8 тысячи рублей. Учебное заведение открыли недавно. Год назад зарплата была ниже — 132,5 тысячи рублей.

Чуть меньше — 167,3 тысячи в месяц в среднем в 2023 году заработала директор лицея № 22 «Надежда Сибири» Лариса Потеряева (Железнодорожный район). В прошлом году она получала 145 тысяч рублей за месяц.

Директор «Второй Новосибирской гимназии» (Ленинский район) Ирина Михно в месяц в среднем зарабатывает 164,5 тысячи рублей. Два года назад руководитель получала 130,4 тысячи рублей ежемесячно.

На пятом месте по уровню зарплаты оказалась Татьяна Горбачева, директор лицея №159 (Заельцовский район) ее зарплата в месяц составляет 160,3 тысячи рублей. Год назад ее средний заработок был ниже — 130 тысяч рублей.



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