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В каких школах и детсадах Новосибирска прибыльнее работать — изучаем зарплаты директоров

В список попали престижные лицеи и гимназии

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В список попал и лицей <nobr class="_">№ 22</nobr>, но зарплата его руководителя — не самая высокая среди других директоров школ Новосибирска

В список попал и лицей № 22, но зарплата его руководителя — не самая высокая среди других директоров школ Новосибирска

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Директор гимназии «Горностай» задекларировала ежемесячный доход в 134 тысячи

Департамент образования мэрии Новосибирска опубликовал сведения о зарплате руководителей подведомственных ему учреждений — школ и детских садов. Мы изучили список и узнали, у руководителей каких учебных заведений самая высокая зарплата.

Чуть более 81 тысячи рублей в 2020 году платили заведующей детским садом № 59 «Золотой петушок» в Заельцовском районе (у учреждения несколько корпусов). На втором месте — детсад № 389 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников. Там заведующей платили 80,2 тысячи рублей в месяц. Далее следует детский сад № 11 «Снегирёк» комбинированного вида. Его заведующая получала 77,6 тысячи рублей в месяц в прошлом году.

Зарплаты в школах города ощутимо выше доходов заведующих детских садов. 134,6 тысячи рублей получала в 2020 году директор гимназии № 6 «Горностай» в Академгородке — это самая высокая месячная зарплата среди директоров школ и лицеев Новосибирска.

На втором месте — зарплата директора второй новосибирской гимназии, которая располагается в Ленинском районе. Ее директор получала 117,1 тысячи рублей в месяц.

На третьем — доход директора гимназии № 1 (Центральный район). По данным департамента, в месяц он зарабатывал 112,1 тысячи рублей.

В пятерке самых высокооплачиваемых директоров также руководители гимназии № 11 «Гармония» и лицея № 22 «Надежды Сибири» — в месяц они получали 110,7 и 101,2 тысячи рублей соответственно.

Зимой мы подготовили обзор самых лучших школ Новосибирска. Почитайте, чем они хороши и где поселиться, чтобы точно туда попасть (кстати, часть школ с высокими зарплатами из нашего списка есть в этом материале).

А вот топ частных школ — мы узнали, сколько там стоит обучение.

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