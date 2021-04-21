В каких школах и детсадах Новосибирска прибыльнее работать — изучаем зарплаты директоров

Директор гимназии «Горностай» задекларировала ежемесячный доход в
Департамент образования мэрии Новосибирска опубликовал сведения о зарплате руководителей подведомственных ему учреждений — школ и детских садов. Мы изучили список и узнали, у руководителей каких учебных заведений самая высокая зарплата.
Чуть более 81 тысячи рублей в 2020 году платили заведующей детским садом
Зарплаты в школах города ощутимо выше доходов заведующих детских садов.
На втором месте — зарплата директора второй новосибирской гимназии, которая располагается в Ленинском районе. Ее директор получала
На третьем — доход директора гимназии
В пятерке самых высокооплачиваемых директоров также руководители гимназии
Зимой мы подготовили обзор самых лучших школ Новосибирска. Почитайте, чем они хороши и где поселиться, чтобы точно туда попасть (кстати, часть школ с высокими зарплатами из нашего списка есть в этом материале).
А вот топ частных школ — мы узнали, сколько там стоит обучение.