В каких школах и детсадах Новосибирска прибыльнее работать — изучаем зарплаты директоров

Департамент образования мэрии Новосибирска опубликовал сведения о зарплате руководителей подведомственных ему учреждений — школ и детских садов. Мы изучили список и узнали, у руководителей каких учебных заведений самая высокая зарплата.



Чуть более 81 тысячи рублей в 2020 году платили заведующей детским садом № 59 «Золотой петушок» в Заельцовском районе (у учреждения несколько корпусов). На втором месте — детсад № 389 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников. Там заведующей платили 80,2 тысячи рублей в месяц. Далее следует детский сад № 11 «Снегирёк» комбинированного вида. Его заведующая получала 77,6 тысячи рублей в месяц в прошлом году.

