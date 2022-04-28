Директор «Горностая» зарабатывает больше других руководителей школ Новосибирска — 146 тысяч в месяц

Недавно в школе «Горностай» произошла трагедия — в стенах этого учебного заведения ученица 8-го класса покончила с собой. Руководство и педагогический состав учреждения пытались сохранить эту историю втайне от СМИ, но информация все же попала в публичное поле. В школе началось педагогическое расследование.