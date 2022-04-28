Директор «Горностая» зарабатывает больше других руководителей школ Новосибирска — 146 тысяч в месяц
Мэрия Новосибирска составила отчет о средних заработках директоров
Департамент образования мэрии Новосибирска отчитался о среднемесячных зарплатах, которые получали руководители новосибирских школ в 2021 году.
Самая высокая заработная плата оказалась у директора образовательного центра-гимназии №6 «Горностай» в Академгородке Ирины Путинцевой — 146,8 тысяч рублей.
На втором месте «Вторая Новосибирская гимназия» (Ленинский район), директор которой Ирина Михно зарабатывает 130,4 тысячи рублей ежемесячно, на третьем — ещё одно учреждение в Советском районе: «Лицей № 130 имени академика М.А.Лаврентьева», его директор Сергей Сопочкин получает 122,6 тысяч рублей.
Далее места распределились так:
4. «Лицей № 22 «Надежда Сибири» (Центральный округ) — 120,4 тысячи рублей
5. «Лицей №185» (Октябрьский район) — 114,2 тысячи рублей
6. «Лицей № 176» (Кировский район) — 112,3 тысячи рублей
7. «Гимназия № 1» (Центральный округ) — 110,2 тысячи рублей
8. «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета» (Ленинский район)
9. «Гимназия № 15» (Дзержинский район) — 109,3 тысячи рублей
10. «Новосибирская классическая гимназия № 17» (Ленинский район) — 108,2 тысячи рублей
Меньше всего зарабатывают директоры школ Первомайского района. Их зарплаты начинаются от 30 тысяч рублей (школа №154) и заканчиваются 80,4 тысячами рублей (школа №141).
Самая низкая зарплата в общем списке — у директора вечерней школы №15 в Дзержинском районе. Ежемесячно он зарабатывает 16,5 тысяч рублей.
В прошлом году был составлен такой же рейтинг: первое место в нём заняла всё та же школа «Горностай», её директор зарабатывала в 2020 году 134,6 тысяч рублей в месяц.
Недавно в школе «Горностай» произошла трагедия — в стенах этого учебного заведения ученица 8-го класса покончила с собой. Руководство и педагогический состав учреждения пытались сохранить эту историю втайне от СМИ, но информация все же попала в публичное поле. В школе началось педагогическое расследование.