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Тема дняЗарплата директора "Горностая" выросла на 40 тысяч
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Зарплата директора «Горностая» выросла на 40 тысяч — сколько зарабатывает самый высокооплачиваемый руководитель школы

Мэрия Новосибирска назвала зарплату Ирины Путинцевой

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Ирина Путинцева не первый раз возглавляет рейтинг по зарплатам руководителей новосибирских школ

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Мэрия Новосибирска опубликовала данные среднемесячных зарплат директоров школ за 2022 год. Зарплата самого богатого руководителя выросла на 40 тысяч рублей.

По документам, больше всех в среднем за месяц в 2022 году зарабатывала директор центра-гимназии № 6 «Горностай» в Академгородке Ирина Путинцева. Ее среднемесячная зарплата составила 183,1 тысячи рублей. При этом в 2022 году она получила 146,8 тысячи рублей, а в 2021 году — 134,6 тысячи рублей в месяц.

Ирина Путинцева — почетный работник общего образования России и заслуженный работник образования Новосибирской области. А гимназия «Горностай» часто попадает в рейтинги лучших школ — так, летом прошлого года заведение оказалось на 133-м месте среди учебных заведений России, после которых ученики поступают в ведущие вузы страны.

Прежде Ирина Путинцева была депутатом горсовета Новосибирска от партии «Единая Россия».

Год назад в школе произошла трагедия — в заведении ученица 8-го класса покончила с собой. Руководство пыталось скрыть историю от СМИ, а после случившегося начали расследование.

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