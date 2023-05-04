Зарплата директора «Горностая» выросла на 40 тысяч — сколько зарабатывает самый высокооплачиваемый руководитель школы

Мэрия Новосибирска опубликовала данные среднемесячных зарплат директоров школ за 2022 год. Зарплата самого богатого руководителя выросла на 40 тысяч рублей.
По документам, больше всех в среднем за месяц в 2022 году зарабатывала директор центра-гимназии
Ирина Путинцева — почетный работник общего образования России и заслуженный работник образования Новосибирской области. А гимназия «Горностай» часто попадает в рейтинги лучших школ — так, летом прошлого года заведение оказалось на
Прежде Ирина Путинцева была депутатом горсовета Новосибирска от партии «Единая Россия».
Год назад в школе произошла трагедия — в заведении ученица