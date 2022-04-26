Трагедия в «Горностае». Ученица 8-го класса покончила с собой прямо в гимназии — были ли предпосылки для этого

— Нам запретили об этом рассказывать. Вчера ( 22 апреля . — Прим. ред.) учителей по этому поводу собирали в актовом зале. О чем они говорили — мы не знаем, — рассказал тогда один из учеников.

О запрете на общение со СМИ НГС также сообщали другие дети и учителя. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил нам, что такая реакция администрации гимназии связана с тем, что следователи запрещают им давать какие-либо комментарии, а вся информация передается только через Министерство образования.

Источник в правоохранительных органах подтвердил НГС факт обнаружения тела в гимназии, не уточнив подробности.

Директор гимназии Ирина Путинцева не берет трубку и не отвечает на сообщения НГС в мессенджере. В Следственном комитете РФ по Новосибирской области комментировать ситуацию отказываются.

Сразу после появления информации в СМИ ее подтвердили региональные власти. В школе началось педагогическое расследование. Областная комиссия по делам несовершеннолетних выезжала в гимназию мобильной группой по кризисным ситуациям — психологи, представители департамента образования мэрии Новосибирска и Министерства образования региона. Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла на контроль это дело.