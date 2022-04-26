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Трагедия в «Горностае»Подробности

Трагедия в «Горностае». Ученица 8-го класса покончила с собой прямо в гимназии — были ли предпосылки для этого

Школьник говорит, что ее класс был дружным

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Школьник говорит, что в классе девочки конфликтов не было: в частности, она ко всем хорошо относилась

Школьник говорит, что в классе девочки конфликтов не было: в частности, она ко всем хорошо относилась

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На прошлой неделе ученицу 8-го класса нашли мертвой в новосибирской гимназии № 6 «Горностай» в Академгородке. Руководство и педагогический состав учреждения пытались сохранить эту историю втайне от СМИ, но информация все же попала в публичное поле. Как только стала известна возможная причина смерти — суицид, редакция НГС решила узнать подробности случившегося.

Что произошло?

Об инциденте в гимназии «Горностай» стало известно только 23 апреля, хотя трагедия случилась еще 21-го. Об этом НГС сообщили несколько учащихся учебного заведения. По их словам, тело школьницы обнаружили в одном из туалетов гимназии.

— Нам запретили об этом рассказывать. Вчера (22 апреля. — Прим. ред.) учителей по этому поводу собирали в актовом зале. О чем они говорили — мы не знаем, — рассказал тогда один из учеников.

О запрете на общение со СМИ НГС также сообщали другие дети и учителя. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил нам, что такая реакция администрации гимназии связана с тем, что следователи запрещают им давать какие-либо комментарии, а вся информация передается только через Министерство образования.

Источник в правоохранительных органах подтвердил НГС факт обнаружения тела в гимназии, не уточнив подробности.

Директор гимназии Ирина Путинцева не берет трубку и не отвечает на сообщения НГС в мессенджере. В Следственном комитете РФ по Новосибирской области комментировать ситуацию отказываются.

Сразу после появления информации в СМИ ее подтвердили региональные власти. В школе началось педагогическое расследование. Областная комиссия по делам несовершеннолетних выезжала в гимназию мобильной группой по кризисным ситуациям — психологи, представители департамента образования мэрии Новосибирска и Министерства образования региона. Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла на контроль это дело.

Гимназия очень большая и ее отделения расположены по разным адресам

Гимназия очень большая и ее отделения расположены по разным адресам

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Поездка журналиста в гимназию


Поскольку руководство «Горностая» не отвечало на сообщения НГС, 23 апреля мы съездили туда. На месте сразу стало понятно, что запрет на общение со СМИ действительно существует.

Так, с нами согласились поговорить только несколько старшеклассниц — они подтвердили, что одну из учениц действительно нашли мертвой, но говорили с опаской, оглядываясь по сторонам. В самой же гимназии на появление журналиста отреагировали очень болезненно. Женщина на входе, только услышав, кто и зачем к ним пожаловал, сразу указала на дверь с рамкой, повторяя: «Без комментариев».

Последующие попытки корреспондента пообщаться с родителями и детьми рядом с гимназией уже в более агрессивной форме пытались пресечь сразу несколько сотрудников гимназии, вплоть до замдиректора учреждения. Они требовали журналиста удалиться, угрожая нажать тревожную кнопку или вызвать полицию, при этом отказывались общаться.

В гимназии есть специализированные классы, в которых нагрузка выше, и обычные

В гимназии есть специализированные классы, в которых нагрузка выше, и обычные

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Какой была погибшая ученица


О том, что возможной причиной смерти мог быть суицид, НГС начали рассказывать еще 23 апреля, но достаточно весомого источника для публикации этой информации не было. 25 апреля работающее в Академгородке издание «Родные берега» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило предварительную причину смерти школьницы — самоубийство. После этого сразу несколько источников НГС подтвердили эту информацию, в том числе один из учеников, лично знакомый с погибшей.

По словам этого школьника, девочка училась в 8-м классе с углубленным изучением физики и математики.

— До сих пор в голове не укладывается... Там даже несколько психологов девочек из ее класса успокаивали. Предпосылок особо не было. Семья у нее была полная, есть сестра. Она была не самой общительной, хотя проблем с одноклассниками не имела. В целом ко всем сама относилась хорошо, да и ее никто не гнобил. У нее из класса была одна подруга, которая одна из первых и узнала об инциденте, — поделился с корреспондентом подросток.

Он вспоминает, что в тот день девочка вела себя как обычно: была на уроках, общалась с одноклассниками, с одним из них играла в шахматы.

— Училась она плохо, но по большей части это была ее проблема: она постоянно переписывалась с кем-то на уроках, домашку делала редко. Возможно, были отношения с кем-то. Нагрузка в школе неслабая, но не до такой степени... — замечает школьник. При этом он добавил, что девочка хорошо писала сочинения, ходила на легкую атлетику.

Школьник отметил, что в нынешний класс девочка перешла год назад. Класс характеризует как дружный, неконфликтный. О классном руководителе отзывается хорошо:

— Отличная женщина. Всегда старалась помочь. Если были у кого-то плохие оценки, она всегда просила учителей идти навстречу. Я предполагаю, что это не могло произойти только из-за проблем с учебой.

Один из учеников рассказал, что в тот день девочка вела себя как обычно и играла в шахматы с одноклассником

Один из учеников рассказал, что в тот день девочка вела себя как обычно и играла в шахматы с одноклассником

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Как устроено обучение в гимназии


Гимназия существует с 1992 года, сейчас считается элитной даже для Академгородка. По словам председателя учебного совета гимназии, родителя Олега Яковлева, сейчас это базовая школа РАН, поэтому многие процессы ориентированы на науку. В учреждении бывают академические субботы — встречи с учеными, которые помогают в профориентации.

— Это крупнейшее образовательное учреждение в Новосибирске — более 3 тысяч детей обучается. Дети с 3 лет, потому что к школе присоединены детские сады. У нас очень сильное государственно-общественное управление. Наш управляющий совет существует с 2007 года и неоднократно признавался лучшим в конкурсах. По олимпиадам у нас очень сильные результаты: мы ведущая школа в Новосибирской области. Всегда есть победители на уровне России. Мы еще и инклюзивная школа, — перечисляет Олег Яковлев.

Кроме того, в гимназии есть проект для детей из Академгородка, посвященный IT-обучению. Гимназия получила грант на развитие математической школы, поэтому сюда приезжают академовские математики и из московского Физтеха.

От произошедшего в гимназии, судя по комментариям, Олег Яковлев до сих пор в шоке:

— Горе такое, конечно. Самое ужасное — когда ребенок гибнет. Не знаю, что страшнее может быть. Ребенок хороший был, семья неплохая. И ребенок учился неплохо. Что именно произошло — я думаю, что выяснят специалисты. Конечно, у всех был шок. Психологи работают с детьми. Сейчас какие-то дополнительные меры будем принимать. Мы и ранее уделяли внимание комфортной психологической атмосфере в школе. Буквально месяц назад на управляющем совете рассматривали этот вопрос — комфортности и мотивации. В «Горностае» неплохая психологическая служба, — объясняет Олег Яковлев.

Он добавил, что в гимназии есть разные классы с разной нагрузкой — от обычной до сложной, серьезной. Дети распределяются сами: кто готов к большой нагрузке, выбирают определенные классы. Если кто-то пошел в спецкласс и почувствовал, что ему тяжело, то может спокойно перевестись обратно.

Сейчас школа, министерство образования и следователи проводят свои проверки

Сейчас школа, министерство образования и следователи проводят свои проверки

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— Я как родитель хочу сказать, что школа довольно открыта в коммуникациях один на один, то есть любой родитель может прийти на прием к завучу или даже к директору и обсудить любую проблему. Телефон завуча есть у всех родителей. Можно прийти, например, если ребенку невкусно в столовой, если он не может найти общий язык с учителем и так далее. Директор гимназии тоже всегда готова обсуждать проблемы, но предпочитает делать это лично, а не в публичном пространстве, — замечает председатель совета начальной школы Светлана Гладкова.

В качестве примеров результата работы директора и ее характеристики Светлана Гладкова приводит активную работу гимназии с детьми, страдающими аутизмом. «Горностай» — первое государственное учреждение в Новосибирске, где был открыт ресурсный класс для таких ребят. Сейчас таких класса три.

— Это требует большого количества ресурсов от директора, она всегда поддерживает нас на уровне города и участвует во всех мероприятиях, связанных с инклюзивным образованием. Директор, вероятно, руководит довольно жестко, но при этом у нее есть готовность слушать предложения, она придерживает принципов гуманной педагогики. В школе есть нацеленность на ребенка, работает совет старшеклассников. У нас организовывают класс для детей с особенностями здоровья по зрению, у которых будет обучение по шрифту Брайля. У нас есть психологическая служба, правда, я лично не знаю, как именно она работает с подростками, — добавляет председатель совета начальной школы.

Представители родительского сообщества убеждены, что работа с детьми в гимназии ведется на должном уровне

Представители родительского сообщества убеждены, что работа с детьми в гимназии ведется на должном уровне

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Но существуют и иные мнения. Мама нескольких учеников гимназии, пожелавшая остаться анонимной, заявила НГС, что психологическая служба в учреждении больше номинальная, поэтому не все дети знают, куда и к кому обратиться с проблемами. Нагрузка там, по ее словам, высокая и в специализированных классах к детям предъявляют большие требования. По ее мнению, бывают в гимназии и случаи буллинга.


— Мой ребенок тоже сталкивался с буллингом в классе, и на это в школе не отреагировали. Многие учителя к детям относятся плохо — могут кричать, оскорблять. Есть учителя очень щедрые на двойки — зачастую без возможности их исправить, — уверяет она.


При этом мама учеников добавляет, что сейчас ее ребенок учится у хорошего педагога, но замечает, что раньше периодически возникали проблемные ситуации.

Также женщина не понимает, почему школа не обсуждает с детьми случившееся:

— Я считаю, что руководство школы ведет себя абсолютно неправильно. По отношению к детям в том числе. С ними нужно это разобрать: объяснить, что если у тебя проблемы, то ты не одинок, можешь их с кем-то обсудить. Мой ребенок спросил: «Мама, почему когда умерла учительница, то ее фотография стояла в школе, а сейчас ничего нет. Как будто этой девочки и не было вообще», — пересказала слова ребенка родительница.

СЮЖЕТ

Трагедия в «Горностае»Трагедия в «Горностае»

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей.

Если вы знаете другие подробности случившегося, расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Можно анонимно.

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«Горностай»смертьшкольница
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