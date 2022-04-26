Трагедия в «Горностае». Ученица
8-го класса покончила с собой прямо в гимназии — были ли предпосылки для этого
Школьник говорит, что ее класс был дружным
На прошлой неделе ученицу
Что произошло?
Об инциденте в гимназии «Горностай» стало известно только
— Нам запретили об этом рассказывать. Вчера (
О запрете на общение со СМИ НГС также сообщали другие дети и учителя. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил нам, что такая реакция администрации гимназии связана с тем, что следователи запрещают им давать какие-либо комментарии, а вся информация передается только через Министерство образования.
Источник в правоохранительных органах подтвердил НГС факт обнаружения тела в гимназии, не уточнив подробности.
Директор гимназии Ирина Путинцева не берет трубку и не отвечает на сообщения НГС в мессенджере. В Следственном комитете РФ по Новосибирской области комментировать ситуацию отказываются.
Сразу после появления информации в СМИ ее подтвердили региональные власти. В школе началось педагогическое расследование. Областная комиссия по делам несовершеннолетних выезжала в гимназию мобильной группой по кризисным ситуациям — психологи, представители департамента образования мэрии Новосибирска и Министерства образования региона. Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла на контроль это дело.
Поездка журналиста в гимназию
Поскольку руководство «Горностая» не отвечало на сообщения НГС,
Так, с нами согласились поговорить только несколько старшеклассниц — они подтвердили, что одну из учениц действительно нашли мертвой, но говорили с опаской, оглядываясь по сторонам. В самой же гимназии на появление журналиста отреагировали очень болезненно. Женщина на входе, только услышав, кто и зачем к ним пожаловал, сразу указала на дверь с рамкой, повторяя: «Без комментариев».
Последующие попытки корреспондента пообщаться с родителями и детьми рядом с гимназией уже в более агрессивной форме пытались пресечь сразу несколько сотрудников гимназии, вплоть до замдиректора учреждения. Они требовали журналиста удалиться, угрожая нажать тревожную кнопку или вызвать полицию, при этом отказывались общаться.
Какой была погибшая ученица
О том, что возможной причиной смерти мог быть суицид, НГС начали рассказывать еще
По словам этого школьника, девочка училась в
— До сих пор в голове не укладывается... Там даже несколько психологов девочек из ее класса успокаивали. Предпосылок особо не было. Семья у нее была полная, есть сестра. Она была не самой общительной, хотя проблем с одноклассниками не имела. В целом ко всем сама относилась хорошо, да и ее никто не гнобил. У нее из класса была одна подруга, которая одна из первых и узнала об инциденте, — поделился с корреспондентом подросток.
Он вспоминает, что в тот день девочка вела себя как обычно: была на уроках, общалась с одноклассниками, с одним из них играла в шахматы.
— Училась она плохо, но по большей части это была ее проблема: она постоянно переписывалась с кем-то на уроках, домашку делала редко. Возможно, были отношения с кем-то. Нагрузка в школе неслабая, но не до такой степени... — замечает школьник. При этом он добавил, что девочка хорошо писала сочинения, ходила на легкую атлетику.
Школьник отметил, что в нынешний класс девочка перешла год назад. Класс характеризует как дружный, неконфликтный. О классном руководителе отзывается хорошо:
— Отличная женщина. Всегда старалась помочь. Если были у кого-то плохие оценки, она всегда просила учителей идти навстречу. Я предполагаю, что это не могло произойти только из-за проблем с учебой.
Как устроено обучение в гимназии
Гимназия существует с
— Это крупнейшее образовательное учреждение в Новосибирске — более
Кроме того, в гимназии есть проект для детей из Академгородка, посвященный
От произошедшего в гимназии, судя по комментариям, Олег Яковлев до сих пор в шоке:
— Горе такое, конечно. Самое ужасное — когда ребенок гибнет. Не знаю, что страшнее может быть. Ребенок хороший был, семья неплохая. И ребенок учился неплохо. Что именно произошло — я думаю, что выяснят специалисты. Конечно, у всех был шок. Психологи работают с детьми. Сейчас какие-то дополнительные меры будем принимать. Мы и ранее уделяли внимание комфортной психологической атмосфере в школе. Буквально месяц назад на управляющем совете рассматривали этот вопрос — комфортности и мотивации. В «Горностае» неплохая психологическая служба, — объясняет Олег Яковлев.
Он добавил, что в гимназии есть разные классы с разной нагрузкой — от обычной до сложной, серьезной. Дети распределяются сами: кто готов к большой нагрузке, выбирают определенные классы. Если кто-то пошел в спецкласс и почувствовал, что ему тяжело, то может спокойно перевестись обратно.
— Я как родитель хочу сказать, что школа довольно открыта в коммуникациях один на один, то есть любой родитель может прийти на прием к завучу или даже к директору и обсудить любую проблему. Телефон завуча есть у всех родителей. Можно прийти, например, если ребенку невкусно в столовой, если он не может найти общий язык с учителем и так далее. Директор гимназии тоже всегда готова обсуждать проблемы, но предпочитает делать это лично, а не в публичном пространстве, — замечает председатель совета начальной школы Светлана Гладкова.
В качестве примеров результата работы директора и ее характеристики Светлана Гладкова приводит активную работу гимназии с детьми, страдающими аутизмом. «Горностай» — первое государственное учреждение в Новосибирске, где был открыт ресурсный класс для таких ребят. Сейчас таких класса три.
— Это требует большого количества ресурсов от директора, она всегда поддерживает нас на уровне города и участвует во всех мероприятиях, связанных с инклюзивным образованием. Директор, вероятно, руководит довольно жестко, но при этом у нее есть готовность слушать предложения, она придерживает принципов гуманной педагогики. В школе есть нацеленность на ребенка, работает совет старшеклассников. У нас организовывают класс для детей с особенностями здоровья по зрению, у которых будет обучение по шрифту Брайля. У нас есть психологическая служба, правда, я лично не знаю, как именно она работает с подростками, — добавляет председатель совета начальной школы.
Но существуют и иные мнения. Мама нескольких учеников гимназии, пожелавшая остаться анонимной, заявила НГС, что психологическая служба в учреждении больше номинальная, поэтому не все дети знают, куда и к кому обратиться с проблемами. Нагрузка там, по ее словам, высокая и в специализированных классах к детям предъявляют большие требования. По ее мнению, бывают в гимназии и случаи буллинга.
— Мой ребенок тоже сталкивался с буллингом в классе, и на это в школе не отреагировали. Многие учителя к детям относятся плохо — могут кричать, оскорблять. Есть учителя очень щедрые на двойки — зачастую без возможности их исправить, — уверяет она.
При этом мама учеников добавляет, что сейчас ее ребенок учится у хорошего педагога, но замечает, что раньше периодически возникали проблемные ситуации.
Также женщина не понимает, почему школа не обсуждает с детьми случившееся:
— Я считаю, что руководство школы ведет себя абсолютно неправильно. По отношению к детям в том числе. С ними нужно это разобрать: объяснить, что если у тебя проблемы, то ты не одинок, можешь их с кем-то обсудить. Мой ребенок спросил: «Мама, почему когда умерла учительница, то ее фотография стояла в школе, а сейчас ничего нет. Как будто этой девочки и не было вообще», — пересказала слова ребенка родительница.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей.
Если вы знаете другие подробности случившегося, расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: