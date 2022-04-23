Власти НСО подтвердили гибель школьницы в гимназии — комиссия по делам несовершеннолетних проводит проверку

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области устанавливает обстоятельства происшествия в гимназии «Горностай», где вечером 21 апреля нашли мертвой ученицу 8-го класса. Об этом сообщил официальный телеграм-канал правительства Новосибирской области «Новосибирь».

— В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия, органами управления образованием назначено педагогическое расследование. Областной комиссией по делам несовершеннолетних организован выезд в гимназию мобильной группы по кризисным ситуациям в составе психологов, представителей департамента образования мэрии города Новосибирска и министерства образования Новосибирской области, а также проверка школы в части воспитательной и профилактической работы с подростками, — говорится в сообщении.