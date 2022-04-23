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Власти НСО подтвердили гибель школьницы в гимназии — комиссия по делам несовершеннолетних проводит проверку

Тело школьницы нашли около 19:30 21 апреля

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В Минобре говорят, что на момент обнаружения тела детей в школе уже не было

В Минобре говорят, что на момент обнаружения тела детей в школе уже не было

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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области устанавливает обстоятельства происшествия в гимназии «Горностай», где вечером 21 апреля нашли мертвой ученицу 8-го класса. Об этом сообщил официальный телеграм-канал правительства Новосибирской области «Новосибирь».

— В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия, органами управления образованием назначено педагогическое расследование. Областной комиссией по делам несовершеннолетних организован выезд в гимназию мобильной группы по кризисным ситуациям в составе психологов, представителей департамента образования мэрии города Новосибирска и министерства образования Новосибирской области, а также проверка школы в части воспитательной и профилактической работы с подростками, — говорится в сообщении.

По результатам работы комиссией будет дана оценка действий руководства и персонала учебного заведения.

Факт смерти школьницы и проведение проверки журналисту НГС подтвердил и министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Сегодня днем редакции НГС стало известно о смерти восьмиклассницы в гимназии № 6 «Горностай» в новосибирском Академгородке — ее тело нашли в туалете. Об этом сообщили другие ученики, несмотря на запрет со стороны руководства гимназии. Учителя при этом отказались комментировать ситуацию, а директор Ирина Путинцева не брала трубку и проигнорировала сообщения в мессенджере.

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Министерство образованиясмертьшкольница
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