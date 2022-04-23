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Ученицу 8-го класса нашли мертвой в новосибирской гимназии — руководство пытается скрыть происшествие

По словам учеников, руководство школы запретило им об этом кому-либо рассказывать

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Гимназия <nobr class="_">№ 6</nobr> «Горностай» находится в нижней зоне новосибирского Академгородка

Гимназия № 6 «Горностай» находится в нижней зоне новосибирского Академгородка

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В четверг, 21 апреля, в гимназии № 6 «Горностай» в новосибирском Академгородке нашли мертвой ученицу 8-го класса, сообщили НГС несколько учащихся учебного заведения. По их словам, тело школьницы обнаружили в туалете учреждения.

— Нам запретили об этом рассказывать. Вчера учителей по этому поводу собирали в актовом зале. О чем они говорили — мы не знаем, — рассказал один из учеников. О запрете на общение со СМИ НГС также сообщали и другие дети.

Источник в правоохранительных органах подтвердил НГС факт обнаружения тела в гимназии, не уточнив подробности.

Корреспондент НГС сегодня, 23 апреля, побывал рядом с гимназией «Горностай», чтобы проверить информацию, и встретил там активное противодействие со стороны педагогического состава. Учителя отказались комментировать ситуацию, а затем попросили журналиста удалиться, пригрозив вызовом полиции.

С директором гимназии Ириной Путинцевой редакции связаться не удалось — она прочла сообщения в мессенджере, но оставила их без ответа. На звонки корреспондента не ответила.

В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что не располагают информацией о происшествии.

«Горностай»смерть ребенка в школе
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