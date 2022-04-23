Ученицу
8-го класса нашли мертвой в новосибирской гимназии — руководство пытается скрыть происшествие
По словам учеников, руководство школы запретило им об этом кому-либо рассказывать
В четверг, 21 апреля, в гимназии
— Нам запретили об этом рассказывать. Вчера учителей по этому поводу собирали в актовом зале. О чем они говорили — мы не знаем, — рассказал один из учеников. О запрете на общение со СМИ НГС также сообщали и другие дети.
Источник в правоохранительных органах подтвердил НГС факт обнаружения тела в гимназии, не уточнив подробности.
Корреспондент НГС сегодня, 23 апреля, побывал рядом с гимназией «Горностай», чтобы проверить информацию, и встретил там активное противодействие со стороны педагогического состава. Учителя отказались комментировать ситуацию, а затем попросили журналиста удалиться, пригрозив вызовом полиции.
С директором гимназии Ириной Путинцевой редакции связаться не удалось — она прочла сообщения в мессенджере, но оставила их без ответа. На звонки корреспондента не ответила.
В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что не располагают информацией о происшествии.