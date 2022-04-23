Ученицу 8-го класса нашли мертвой в новосибирской гимназии — руководство пытается скрыть происшествие

В четверг, 21 апреля, в гимназии № 6 «Горностай» в новосибирском Академгородке нашли мертвой ученицу 8-го класса, сообщили НГС несколько учащихся учебного заведения. По их словам, тело школьницы обнаружили в туалете учреждения.

— Нам запретили об этом рассказывать. Вчера учителей по этому поводу собирали в актовом зале. О чем они говорили — мы не знаем, — рассказал один из учеников. О запрете на общение со СМИ НГС также сообщали и другие дети.

Источник в правоохранительных органах подтвердил НГС факт обнаружения тела в гимназии, не уточнив подробности.