33-летнего бердчанина задержали силовики — его подозревают в обстреле мусоровоза

Новосибирец систематически расстреливал мусоровоз из «пневмата» Источник: ГУ МВД России по НСО











В Новосибирской области задержали 33-летнего жителя города Бердск, которого подозревают в том, что он на протяжении полугода систематически обстреливал мусоровоз КамАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.



По информации ведомства, мужчина стрелял в грузовик у дома на улице Красная Сибирь с июня 2023 по март 2024 года. Мужчина использовал пневматическое оружие. Полицейские установили, что он причастен минимум к четырем правонарушениям.



В задержании участвовали полицейские и сотрудники Росгвардии. Дома у подозреваемого нашли две пневматические винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, насос высокого давления к ней, баночки с пулями, четыре ноутбука, компьютерный системный блок, 11 сотовых телефонов, четыре флеш-карты, сигнальный пистолет и шесть монтажных патронов.



По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ), стрелка заключили под стражу. Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды нарушений бердчанина.



Ранее НГС писал, что новосибирец пять раз выстрелил в незнакомца в Бердске — пострадавший остался без глаза.



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