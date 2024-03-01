Лобовое насквозь. В Бердске в одном и том же дворе в четвертый раз обстреляли мусоровоз — видео с места ЧП

Утром 1 марта в Бердске неизвестные стреляли в мусоровоз. Это произошло, пока водитель Николай Драчев загружал мусор у дома №114 по улице Красная Сибирь. Как рассказали корреспонденту НГС в компании «Экосервис», это четвертый случай стрельбы в этом дворе.