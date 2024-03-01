Лобовое насквозь. В Бердске в одном и том же дворе в четвертый раз обстреляли мусоровоз — видео с места ЧП

Утром 1 марта в Бердске неизвестные стреляли в мусоровоз. Это произошло, пока водитель Николай Драчев загружал мусор у дома №114 по улице Красная Сибирь. Как рассказали корреспонденту НГС в компании «Экосервис», это четвертый случай стрельбы в этом дворе.
— Увидев следы от пуль на лобовом стекле, я закрыл дверь, ничего не трогаю, жду полицию, — сказал водитель изданию «Бердск-Онлайн».
Свой рассказ он подкрепил видео с места событий: пуля попала в лобовое стекло. Николай обращается к своему коллеге дворнику Юрию, рассказывая о стрельбе.
Драчев — сотрудник компании по вывозу бытовых отходов «Экосервис», директор фирмы Жанна Теличко сообщила НГС, что сегодняшний обстрел — уже четвертый.
— Все происходит во дворе этого дома (Красная Сибирь,114). В июле, когда Драчев был в отпуске, расстреляли в мусоровоз его сменщика. В автомобиль Николая ранее стреляли в декабре 2023 года и в январе этой зимы. Если честно, наши сотрудники просто боятся ездить в этот двор, ситуация патовая, — заявила Теличко.
В 2021 году Николай Драчев получал благодарность Совета депутатов Бердска за добросовестный труд, внимательное отношение к жильцам и плодотворную работу по благоустройству дворовой территории. Его признавали одним из лучших работников ЖКХ города, сообщал «Бердск-онлайн».
В полиции на момент публикации материала не смогли предоставить оперативный комментарий по утреннему инциденту в Бердске. После его получения новость будет дополнена.
Днем 25 февраля в частном секторе в Дзержинском районе услышали звук стрельбы. В дом сибирячки попала пуля — она влетела в окно на втором этаже.