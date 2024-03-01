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Тема дняКоллекторы напугали сибирячку страшным видео
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Лобовое насквозь. В Бердске в одном и том же дворе в четвертый раз обстреляли мусоровоз — видео с места ЧП

К дому №114 на Красной Сибири коммунальщики уже отказываются ехать из-за страха словить шальную пулю

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Слева — следы последней стрельбы бы автомобилю Николая Драчева, справа — вмятины от пуль, выпущенных в декабре 2023 года

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Утром 1 марта в Бердске неизвестные стреляли в мусоровоз. Это произошло, пока водитель Николай Драчев загружал мусор у дома №114 по улице Красная Сибирь. Как рассказали корреспонденту НГС в компании «Экосервис», это четвертый случай стрельбы в этом дворе.

— Увидев следы от пуль на лобовом стекле, я закрыл дверь, ничего не трогаю, жду полицию, — сказал водитель изданию «Бердск-Онлайн».

Свой рассказ он подкрепил видео с места событий: пуля попала в лобовое стекло. Николай обращается к своему коллеге дворнику Юрию, рассказывая о стрельбе.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Мужчине повезло находиться вне кабины в момент стрельбы

Видео: «Бердск-Онлайн»

Драчев — сотрудник компании по вывозу бытовых отходов «Экосервис», директор фирмы Жанна Теличко сообщила НГС, что сегодняшний обстрел — уже четвертый.

— Все происходит во дворе этого дома (Красная Сибирь,114). В июле, когда Драчев был в отпуске, расстреляли в мусоровоз его сменщика. В автомобиль Николая ранее стреляли в декабре 2023 года и в январе этой зимы. Если честно, наши сотрудники просто боятся ездить в этот двор, ситуация патовая, — заявила Теличко.

В 2021 году Николай Драчев получал благодарность Совета депутатов Бердска за добросовестный труд, внимательное отношение к жильцам и плодотворную работу по благоустройству дворовой территории. Его признавали одним из лучших работников ЖКХ города, сообщал «Бердск-онлайн».

В полиции на момент публикации материала не смогли предоставить оперативный комментарий по утреннему инциденту в Бердске. После его получения новость будет дополнена.

Днем 25 февраля в частном секторе в Дзержинском районе услышали звук стрельбы. В дом сибирячки попала пуля — она влетела в окно на втором этаже.

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