Были бы на втором этаже — убило: очевидцы рассказали подробности стрельбы в Новосибирске — пуля попала в дом с ребенком

Вместе с супругами в двухэтажном доме, в который прилетела пуля, живет маленький ребенок. После того, как женщина с мужчиной обнаружили опасную находку, они не стали выходить на улицу из-за испуга.



— Мы подумали, что упала стенка, потому что услышали грохот. И когда увидели пулю, мы испугались выходить на улицу. Изначально подумали, что кто-то специально это делает, стреляет, — сказала женщина.

