Были бы на втором этаже — убило: очевидцы рассказали подробности стрельбы в Новосибирске — пуля попала в дом с ребенком

Днем 25 февраля в частном секторе в Дзержинском районе услышали звук стрельбы. Как рассказала НГС местная жительница, инцидент произошел около 11:00 часов. В дом сибирячки попала пуля — она влетела в окно на втором этаже здания.
— Мы с супругом были на первом этаже, услышали грохот стекла. Поднялись на второй этаж и увидели, что лежит пуля. Все разбито, естественно. Пули не было в стене, она лежала на полу, — сообщила сибирячка.
Вместе с супругами в двухэтажном доме, в который прилетела пуля, живет маленький ребенок. После того, как женщина с мужчиной обнаружили опасную находку, они не стали выходить на улицу из-за испуга.
— Мы подумали, что упала стенка, потому что услышали грохот. И когда увидели пулю, мы испугались выходить на улицу. Изначально подумали, что кто-то специально это делает, стреляет, — сказала женщина.
После произошедшего семья вызвала сотрудников полиции. Специалисты, по словам женщины, изъяли пулю.
— Многие жаловались, что сегодня слышали стрельбу, и мы не первые вызвали полицейских, — объяснила местная жительница. — Получается какой-то беспредел. Если бы, грубо говоря, мы были на втором этаже дома, или просто проходили, то нас бы убило.
Как заявила женщина, в полиции жителей попросили не выходить из домов и не выглядывать в окна. Стрельба, предположительно, могла вестись со стороны леса, вблизи которого находятся дома.
— Они подъехали к лесу, но внутрь не смогли проехать, так как снега много — нужен снегоход, — сообщила местная жительница.
Информация о происшествии также появилась в чате местных жителей. Судя по сообщениям, которые имеются в распоряжении редакции НГС, очевидцы действительно слышали стрельбу в районе 11:00 часов. Как рассказала сибирячка, после произошедшего жители смотрели камеры видеонаблюдения, но ничего не нашли.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области НГС подтвердили, что поступило сообщение о стрельбе в этом районе.