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«Стекло разбито, рамку зацепили»: новосибирцы заявили о стрельбе на Первомайке — поврежден автомобиль

Владелица машины обратилась в полицию

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Инцидент произошел утром 21 февраля

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В Новосибирске заявили о стрельбе в Первомайском районе. В результате происшествия был поврежден автомобиль, сообщил телеграм-канал «Моя Первомайка».

В сообщении сказано, что инцидент произошел утром 21 февраля на Твардовского, 22/5. Как рассказала НГС владелица машины Оксана, о происшествии она узнала из домового чата.

— Я не знаю, кто стрелял. В чате дома соседи написали, что стреляли, и выложили фотографию о том, что слышали хлопки, — сообщила Оксана.

Сибирячка уточнила, что находилась дома, когда в мессенджере появились данные о звуках стрельбы. Жительница Новосибирска позвонила в полицию.

— Я полицию сразу вызвала, чтобы ничего не трогать. Приехал дежурный участковый. Мне сказали, что это удар молотком, нужно искать видео. Взяли заявление, — рассказала женщина.

По словам Оксаны, после приезда полиции на месте начали смотреть камеры видеонаблюдения. Она прислала редакции кадры происшествия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Полицейские начали проверку

Видео: Оксана

— Увидели, что стреляли. Также скинули с соседнего подъезда домофон (запись с камеры домофона, — прим.ред.), где слышны хлопки, — сказала Оксана.

Сибирячка сообщила о повреждениях, которые получил ее автомобиль. Они, по ее словам, образовались на правой стороне машины.

— Стекло разбито боковое, рамку зацепили. По лучам стекло рассыпалось, — сообщила Оксана. — Заклеила стекло и купила новое. Автомобиль поставила на другое место, ближе к камерам. Соседи обеспокоены данным происшествием.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что заявление о повреждении автомобиля поступило 21 февраля в отдел полиции.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к противоправным деяниям, — сообщили в ведомстве.

Осенью прошлого года в Новосибирске сообщили о стрельбе в микрорайоне ОбьГЭС. Как заявили в соцсетях, в автомобиль выстрелил бывший супруг владелицы транспорта.

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СтрельбаПервомайский районНовосибирскПолиция
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