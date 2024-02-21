«Стекло разбито, рамку зацепили»: новосибирцы заявили о стрельбе на Первомайке — поврежден автомобиль

Сибирячка уточнила, что находилась дома, когда в мессенджере появились данные о звуках стрельбы. Жительница Новосибирска позвонила в полицию.



— Я полицию сразу вызвала, чтобы ничего не трогать. Приехал дежурный участковый. Мне сказали, что это удар молотком, нужно искать видео. Взяли заявление, — рассказала женщина.



По словам Оксаны, после приезда полиции на месте начали смотреть камеры видеонаблюдения. Она прислала редакции кадры происшествия.