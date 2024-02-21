«Стекло разбито, рамку зацепили»: новосибирцы заявили о стрельбе на Первомайке — поврежден автомобиль

В Новосибирске заявили о стрельбе в Первомайском районе. В результате происшествия был поврежден автомобиль, сообщил телеграм-канал «Моя Первомайка».
В сообщении сказано, что инцидент произошел утром 21 февраля на Твардовского, 22/5. Как рассказала НГС владелица машины Оксана, о происшествии она узнала из домового чата.
— Я не знаю, кто стрелял. В чате дома соседи написали, что стреляли, и выложили фотографию о том, что слышали хлопки, — сообщила Оксана.
Сибирячка уточнила, что находилась дома, когда в мессенджере появились данные о звуках стрельбы. Жительница Новосибирска позвонила в полицию.
— Я полицию сразу вызвала, чтобы ничего не трогать. Приехал дежурный участковый. Мне сказали, что это удар молотком, нужно искать видео. Взяли заявление, — рассказала женщина.
По словам Оксаны, после приезда полиции на месте начали смотреть камеры видеонаблюдения. Она прислала редакции кадры происшествия.
— Увидели, что стреляли. Также скинули с соседнего подъезда домофон (запись с камеры домофона, — прим.ред.), где слышны хлопки, — сказала Оксана.
Сибирячка сообщила о повреждениях, которые получил ее автомобиль. Они, по ее словам, образовались на правой стороне машины.
— Стекло разбито боковое, рамку зацепили. По лучам стекло рассыпалось, — сообщила Оксана. — Заклеила стекло и купила новое. Автомобиль поставила на другое место, ближе к камерам. Соседи обеспокоены данным происшествием.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что заявление о повреждении автомобиля поступило 21 февраля в отдел полиции.
— В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к противоправным деяниям, — сообщили в ведомстве.
Осенью прошлого года в Новосибирске сообщили о стрельбе в микрорайоне ОбьГЭС. Как заявили в соцсетях, в автомобиль выстрелил бывший супруг владелицы транспорта.